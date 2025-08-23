Seleção feminina estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de vôlei

Em busca da sonhada e inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma sólida vitória no Mundial, nesta sexta-feira, 22. Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a modesta equipe da Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

As principais jogadoras da seleção foram Gabi e Júlia Bergmann, com 18 e 16 pontos, respectivamente. Pela equipe grega, a oposta Mártha Anthoúli também chegou aos 18 pontos.

Com o resultado, as brasileiras despontam no Grupo C da primeira fase. A chave tem ainda França e Porto Rico. As duas melhores seleções avançam às oitavas de final. O time nacional volta à quadra no domingo, novamente às 9h30min (de Fortaleza), para enfrentar as francesas.

Nesta sexta, Zé Roberto escalou a seleção para a estreia com Kisy, Júlia Kudiess, Júlia Bergmann, Diana, Gabi, Roberta e a líbero Marcele. Do outro lado da quadra, o Brasil encontrou uma adversária que não está na lista de favoritas.

O time grego não disputava o Mundial desde 2002, data da sua única participação no evento. A equipe europeia é apenas a 31ª colocada no ranking da federação internacional (o Brasil ocupa o 2º lugar). Para piorar, a Grécia não conta com sua principal jogadora, a ponteira Anthí Vasilantonáki, lesionada.

Se a vitória da seleção brasileira não surpreendeu, o que chamou a atenção foi o local da partida. Localizada num centro de eventos, a quadra foi criticada pela iluminação ruim, com direito à sombra das jogadoras. Em diversos momentos do duelo, o técnico grego, Apostolos Oikonomou, se mostrou incomodado com a "escuridão" da quadra. (Agência Estado)