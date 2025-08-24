Ceará mostra maturidade defensiva e empata com o Grêmio fora de casa pela Série A

Conservador, o Ceará segurou a pressão do Grêmio-RS em Porto Alegre (RS) e empatou por 0 a 0 na noite de ontem, em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Ciente da importância de somar pontos fora de casa para permanecer entre os 10 primeiros colocados, o técnico Léo Condé orientou o time alvinegro a manter o padrão recente como visitante: linhas compactas na defesa e aposta nos contra-ataques.

O jogo na Arena do Grêmio, por sinal, começou em alta rotação, com oportunidades claras para ambos os lados. Aos 20 minutos, Alysson arriscou de fora da área após boa arrancada e levou perigo ao sistema defensivo do Vovô. Cinco minutos depois, Edenílson, livre na pequena área, teve chance clara de cabeça, mas Bruno Ferreira fez grande defesa.

A resposta do Alvinegro veio com brilho individual do seu artilheiro. Pedro Raul aplicou uma linda caneta em Balbuena e ficou frente a frente com Tiago Volpi, que salvou o Grêmio em boa intervenção, aos 28. No lance seguinte, Braithwaite quase abriu o placar, mas parou na trave depois de desvio do goleiro do time cearense.

É importante destacar que, apesar da estratégia inicial, o Vovô, mais uma vez, oscilou em intensidade. Se em jogos recentes como visitante havia mostrado maior equilíbrio, contra o Bahia no meio da semana e agora diante do Grêmio a equipe voltou a apresentar postura excessivamente passiva em alguns momentos, deixando escapar oportunidades de controlar melhor a partida.

Incomodado com o cenário da primeira etapa, o Ceará voltou do intervalo com uma postura mais incisiva. Logo nos primeiros minutos, o time cearense tentou chegar ao ataque com Dieguinho e Aylon, mas não obteve sucesso. Em resposta, o Imortal recuperou a posse da bola e levou perigo com Alysson em finalização de perna esquerda. O camisa 47 tricolor, porém, viu a bola parar na marcação alvinegra.

Dono das ações do jogo, o Tricolor tentava passes mais verticais para infiltrar a defesa adversária. No entanto, a equipe de Léo Condé seguiu mostrando solidez na última linha. Aos 16 minutos, os gaúchos até chegaram com Braithwaite, mas o dinamarquês desperdiçou a finalização dentro da área.

Com uma panorama de controle gremista, Condé mexeu na equipe e colocou Paulo Baya e Mugni em campo, visando maior agressividade. A estratégia quase surtiu efeito logo na sequência: o ponta fez boa jogada e finalizou para boa defesa de Tiago Volpi.

Visualizando um Grêmio pouco inspirado — muito por conta da boa marcação alvinegra —, o Vovô começou a se lançar ao ataque e subiu suas linhas para pressionar a saída de bola tricolor. Volpi, inclusive, precisou trabalhar novamente aos 30 minutos, quando defendeu bola finalizada por Galeano e desviada em Kannemann.

Aos 34, porém, o Ceará quase se complicou. Em bobeada de Willian Machado, a bola sobrou para Braithwaite, que finalizou perto da trave. No fim, o Imortal ainda teve falta perto da área a seu favor, mas, para o alívio da torcida, alvinegra, Fabiano cortou e mandou para escanteio — que também não levou perigo.

Com isso, o Vovô conseguiu segurar o empate e somou um ponto importante para a sequência da Série A 2025. Ocupando a 10ª colocação com 26 pontos, o time volta a campo no sábado, 30, diante do Juventude-RS, no Castelão.

Grêmio 0x0 Ceará - Ficha técnica

Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson (Riquelme/Aravena); Alysson, Cristian Olivera (André) e Braithwaite (Jardiel). Técnico: Mano Menezes

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson (Mugni), Dieguinho e Lourenço (Lucas Lima); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Aylon (Paulo Baya). Téc: Léo Condé

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS

Data: 23/8/2025

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Douglas Pagung/ES

VAR: Rodolpho Toski Marques/PR

Cartões amarelos: Alex Santanta (GRE), Willian Machado, Rafael Ramos (CEA)

Público total e renda bruta: 25.138 pessoas / R$ 1.146.324,00