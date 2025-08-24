Floresta perde para o Figueirense e se complica na Série C

Foto: Patrick Floriani/FFC Verdão da Vila Manoel Sátiro caiu para a oitava colocação, mas terá de torcer contra adversários diretos para seguir no G-8

O Floresta saiu derrotado pelo Figueirense-SC na noite deste sábado, 23, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) e viu a classificação para a fase final da Série C se complicar. O Verdão da Vila Manoel Sátiro, que iniciou a rodada na sexta colocação com 24 pontos, agora precisa de uma combinação de resultados na rodada final para avançar.

Atualmente, o time é o oitavo colocado, com 24 pontos. O problema é que na segunda-feira, 25, o Guarani-SP, décimo colocado, recebe o Confiança-SE, nono. Quem vencer, vai a 26 pontos e sobe para a sexta posição. Em caso de empate, o Floresta perde duas colocações. O CSA-AL recebe ainda a Ponte Preta-SP e pode passar o Lobo da Vila.

Assim, na rodada final, o time cearense não só precisa vencer o São Bernardo-SP no estádio Domingão, em Horizonte, mas torcer por pelo menos um tropeço dos rivais diretos pelas três vagas remanescentes na segunda fase. Caxias-RS, Náutico-PE, Ponte Preta-SP, Londrina-PR e o próprio São Bernardo já têm vaga assegurada.

Em Floripa, o time da casa abriu o placar aos 22 minutos da etapa inicial. Após cabeceio de Marlyson, o goleiro Dalton não segurou firme e Felipe Augusto aproveitou o rebote para marcar. O arqueiro do Floresta ainda se lesionou no lance e precisou ser substituído.

O Figueira quase ampliou com Marlyson, em chute que enganou a torcida ao bater na rede pelo lado de fora, enquanto Romarinho e Guilherme responderam para o Verdão, mas sem êxito.

No segundo tempo, o Floresta aumentou a pressão em busca do empate. A grande chance veio com Xuxa, que finalizou forte de fora da área, mas o goleiro Igo Gabriel fez uma defesa espetacular para salvar o Figueirense. Apesar das tentativas, o placar permaneceu em 1 a 0 até o fim, o que livrou o time catarinense do risco de rebaixamento.

Com o resultado, o Figueirense acendeu inclusive a (remota) esperança de classificação. A rodada final da primeira fase da Série C será no próximo sábado, 30, às 17 horas, com dez partidas.