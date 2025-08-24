Fortaleza busca começo de redenção no Castelão contra o Mirassol, sensação do Brasileirão

Foto: Fco Fontenele Técnico Renato Paiva decidiu afastar seis atletas do elenco

Em meio a uma crise interna e na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza recebe o Mirassol-SP neste domingo, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, na Capital, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna da competição com apenas 15 pontos, o Leão precisa reencontrar o caminho da vitória para sair da zona de rebaixamento — algo que ainda não é possível mesmo em caso de vitória.

O clima no Pici é conturbado. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, ante o Vélez Sarsfield, na Argentina, o técnico Renato Paiva decidiu reformular o grupo com medidas drásticas, ao afastar pelo menos cinco jogadores. Os nomes não foram confirmados, mas o Esportes O POVO apurou que Deyverson, Magrão, Zé Welison, Rodrigo Santos, Emmanuel Martínez e Ryan Guilherme — este será negociado com o Cruzeiro-MG.

A estratégia do técnico vem para “emagrecer o elenco” e ajustar a preparação técnica do time para o Brasileirão. “Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou, em vídeo divulgado pelo clube.

Do outro lado estará o Mirassol, a grande revelação da temporada até agora. Recém-promovido para a Série A — pela primeira vez na longa história do clube centenário —, o clube paulista se consolidou como um dos destaques do campeonato. Em 14 rodadas, sofreu apenas duas derrotas e venceu gigantes como São Paulo e Santos-SP, o que lhe rendeu o rótulo de “sensação do Brasil” pela imprensa internacional.

Com uma longa sequência de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates nos sete jogos mais recentes, o time do técnico Rafael Guanaes tem mostrado maturidade e organização tática, mantendo-se entre os primeiros colocados mesmo com partidas atrasadas.

Para dificultar ainda mais a vida do Tricolor do Pici, Renato Paiva conta com três atletas no departamento médico. O atacante Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Benjamin Kuscevic estão fora, enquanto o ponta Herrera é dúvida para a partida deste domingo. Além deles, há mais três desfalques por suspensão: o zagueiro Emanuel Brítez, o meia Kervin Andrade e o atacante Breno Lopes.

As boas notícias vêm da faixa central do campo. O volante Matheus Pereira, titular absoluto do time, e o meia Tomás Pochettino deixaram o departamento médico e podem retornar a campo. Além deles, os recém-contratados Pierre, ex-Volta Redonda, e ex-Casa Pia (Portugal), foram regularizados e estão aptos para entrar em campo.

Outro que deve retornar ao time é Lucero, que vinha sendo reserva do agora afastado Deyverson, e disputa vaga no comando de ataque com Adam Bareiro.

Fortaleza x Mirassol: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva.

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24/8/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

