Fortaleza perde para o Mirassol em casa e amplia drama na Série A 2025

O Fortaleza segue decepcionando o torcedor. Na noite de ontem, o Leão do Pici teve mais uma má atuação e foi derrotado pelo Mirassol-SP por 1 a 0 na Arena Castelão, na Capital, em jogo da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Pressionado pelos resultados ruins acumulados na temporada e pelos protestos da torcida após a eliminação na Copa Libertadores, o time tricolor entrou em campo com alterações importantes promovidas pelo técnico Renato Paiva. O setor ofensivo, sem dúvida, foi o que mais foi mexido: o récem-chegado Pablo Roberto, Lucca Prior, Allanzinho e Adam Bareiro ganharam chance para tentar "reenergizar a equipe".
A ideia, no entanto, passou longe de obter êxito. Em um Castelão com público baixo, o Leão do Pici iniciou o duelo acionando Allanzinho pela ponta e ensaiando criar perigo, mas foi o Mirassol quem balançou as redes. Logo aos 12 minutos, Lucas Ramon marcou — o VAR, porém, salvou brevemente o Tricolor, em razão de um impedimento que invalidou o lance.
Apesar do "susto", o Tricolor do Pici não esboçou maior reação. Pior, quatro minutos depois viu o time paulista anotar mais um gol — desta vez, validado. Em jogada individual, Edson Carioca passou pela defesa do Fortaleza utilizando a força física e finalizou para abrir o placar no Gigante da Boa Vista.
No lance seguinte, o Fortaleza teve a chance de ouro para mudar o rumo do confronto. Após boa jogada, Allanzinho foi derrubado na área e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos assinalou pênalti. Na cobrança, Bareiro foi ineficiente e perdeu a penalidade tanto na batida, quanto no rebote.
Depois da oportunidade desperdiçada, o time cearense tentou se organizar, mas voltou a mostrar deficiência para criar jogadas. O Mirassol, por sinal, nem foi tão seguro defensivamente e, mesmo assim, pouco sofreu. Aos 39, o juiz ainda viu pênalti para os paulistas. Todavia, após revisão no VAR, a marcação foi anulada.
Incomodado com a postura da equipe durante a primeira etapa, Renato Paiva colocou Pochettino no lugar de Pablo Roberto já na volta do intervalo. O argentino, que se recuperou de lesão no joelho, tinha a missão de cadenciar mais o ritmo para o Leão ter um pouco de "lucidez". Aos quatro minutos, inclusive, ele chegou a tentar cruzamento na área, mas a zaga afastou.
Dono das ações da partida, o Tricolor do Pici começou a frequentar o último terço do campo com maior constância. Aos 12, Bruno Pacheco passou para Pochettino, que entrou na área e finalizou para defesa de Walter, goleiro do Leão Caipira.
Depois de 20 minutos de controle cearense, o Mirassol voltou a chegar com perigo e criou boa jogada com Edson Carioca, que preferiu tocar a bola em clara chance de finalizar. Com o crescimento do adversário, Paiva voltou a mexer e colocou Lucero no lugar de Bareiro — vaiado pela torcida — para tentar o gol salvador.
Na base do "abafa", o Tricolor se lançou inteiramente ao ataque nos minutos finais, mas cometeu muitos erros, seja por nervosismo, seja por deficiência técnica, mostrando-se incapaz de assustar. O apito final culminou em vaias da torcida.
Derrotado, o Fortaleza segue na 19ª colocação da tabela de classificação, com apenas 15 pontos. Agora, a distância para o Vasco, 16º, é de cinco pontos. O próximo compromisso do time será no domingo, 31, diante do Internacional-RS, fora de casa.
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Lucas Sasha (Pikachu), Matheus Pereira, Pablo Roberto (Pochettino); Lucca Prior, Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero). Técnico: Renato Paiva.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), José Aldo (Chico Kim) e Danielzinho; Negueba (Yago Felipe), Edson Carioca (Cristian) e Chico da Costa (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 24/8/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: 16min/1ºT - Edson Carioca (MIR)
Cartões amarelos: Bareiro, Pikachu, Matheus Pereira, Marinho (FOR), Lucas Ramon, João Victor (MIR)
Público e renda: 17.879 e R$ 176.594,00