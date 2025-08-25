Promissor e versátil, Lucca chega ao Ceará para ser sombra de Pedro Raul, mas ter brilho próprio

Foto: SILVIO AVILA / AFP O atacante é cria das categorias de base do Ceará, mas estreou nos profissionais somente no Colorado

Desde a saída do atacante Lelê, contratado para ser o reserva imediato de Pedro Raul, mas que teve passagem apagadíssima, o Ceará buscava por uma nova sombra para o seu camisa 9. Após tanto procurar em outros lugares, lembrou de um nome que já bebeu da água de Porangabuçu, e selou um reencontro que pode ser proveitoso para ambos os lados.

Conforme a informação do repórter Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN, o atacante Lucca, que estava no Internacional-RS, assinará um contrato definitivo com o Vovô, com validade até o fim de 2027. A expectativa é que o promissor centroavante de 22 anos seja reserva da equipe, afinal, ainda não possui uma temporada artilheira no futebol profissional.

Contudo, a base evidenciou que o atacante sabe guardar a bola na rede e costuma render quando possui minutagem, o que era uma missão difícil no mar de atacantes de área contratados pelo Colorado nos últimos anos.

Até mesmo lá, Lucca viveu bons momentos. Atuando fora da área, como segundo atacante e ponta, onde era mais utilizado, costumava ser elogiado pelas comissões técnicas que passaram pelo Beira-Rio por gerar muitos lances, mesmo que os números não mostrem de forma transparente.

Ganhou fama ainda pelos gols acrobáticos, mesmo na base, onde era conhecido também por ir bem em grandes jogos, mata-matas e marcar em clássicos, sem timidez. Voleios e bicicletas eram cartão de visita. Contando somente a categoria sub-20, chegou a guardar 45 gols em 69 partidas no Saci.

O técnico Roger Machado era um dos que admiravam seu estilo de jogo, mas a pressão em diversos momentos passados pelo Inter minou uma participação mais longeva do jovem. O treinador do Internacional define Lucca como uma peça versátil, que pode fazer outras funções mesmo sendo um nove de ofício.

Pelo Internacional em 2025, jogou apenas 12 jogos e ainda não marcou. Atualmente, vivia concorrência principalmente dos veteranos Rafael Borré e Enner Valencia, além do promissor Ricardo Mathias. Por isso, sua chegada no Ceará é, também, a busca por uma retomada de confiança.

Pela familiaridade e potencial, pode até mesmo agregar mais que outros nomes vinculados ao Ceará no mercado da bola que acabaram não se concretizando em acerto, como Lautaro Díaz, do Cruzeiro-MG. Lucca atende ao perfil que o Alvinegro busca: é forte dentro da área, intenso, mas sabe jogar fora dela, inclusive como um ponta se necessário. Chuta bem e tem velocidade, mas terá de aproveitar as chances.