João Fonseca passa mal, mas bate Kecmanovic por 3 a 0 na estreia do US Open

Foto: Al Bello/Getty Images/AFP João Fonseca na estreia do US Open

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no US Open, ontem. O carioca número 45 do mundo venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 42 do ranking ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7-6, 7-6 e 6-3, com tie-breaks de 7-3 e 7-5, respectivamente.

Desde que estreou em Grand Slams, o atleta de 19 anos está invicto em estreias de torneio deste porte. Durante a partida, Fonseca chegou a passar mal e acabou vomitando, mas, após ser atendido pelos médicos, retornou à quadra e fechou o jogo.

"É um prazer. Quando se é criança, você quer ser famoso, quer representar o seu país, então é uma honra. É um sonho que estou vivendo de poder representar o meu país. Estou muito feliz de jogar torneios, conhecer novos países, jogadores e estou amando fazer tudo isso, eu amo o que faço", disse o brasileiro após o jogo.

O início do primeiro set foi desafiador para João Fonseca. Kecmanovic confirmou seus saques e abriu 4 a 2 ao conseguir a primeira quebra do jogo. No sétimo game, o sérvio abriu 40 a 0, viu o brasileiro empatar a contagem, tendo chance de quebrar o saque duas vezes, mas sendo superado e vendo a diferença subir para 5 a 2.

O carioca, então, contou com um "relaxamento" do adversário e confirmou os três pontos seguintes, conseguindo empatar a partida. Cada um confirmou seu saque nos games que se seguiram e, no tie-break, a jovem promessa brasileira foi superior e garantiu o primeiro set, vencendo o desempate por 7-3.

No set seguinte, ambos os atletas conseguiram quebras nos primeiros saques e seguiram confirmando seus pontos até o momento em que a partida ficou em 6 a 6. Novo tie-break, com Kecmanovic saindo na frente e abrindo 5-2. Fonseca se reergueu e, sem sofrer mais nenhum ponto, garantiu outro set no desempate.

O derradeiro set começou sem quebras, com 3-3 que foi paralisado devido a um pedido de atendimento médico por parte do brasileiro. Mesmo debilitado, o atleta conseguiu retornar à partida, quebrou um serviço e garantiu o primeiro triunfo no US Open.

O adversário de João Fonseca na próxima fase será o tcheco Tomás Machac, número 22 do mundo. O tenista europeu venceu o italiano Luca Nardi, 86 do ranking ATP, na primeira rodada também por 3 sets a 0. O duelo será amanhã, em horário a definir.