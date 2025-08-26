O que Condé precisa priorizar em ajustes na semana livre para treinos do Ceará

Foto: Samuel Setubal ￼LÉO Condé tem período maior para fazer correções no time

Depois de viver semanas intensas de jogos com a retomada do futebol brasileiro, o Ceará terá os próximos dias livres para realizar treinamentos sem a "pressa" habitual que existe de preparação para os compromissos.

O time faz boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, em que é 10º colocado, com 26 pontos, mas deficiências são notadas e devem ser ajustadas. Nos jogos recentes contra Bahia e Grêmio, por exemplo, um ponto específico chamou atenção: a ansiedade dos jogadores em momentos de controle da posse de bola.

Defensivamente, o Vovô se portou bem em ambos os duelos. Todavia, na fase ofensiva, colecionou passes errados no último terço do campo e não conseguiu tomar as rédeas dos jogos quando teve oportunidade. A atuação ante o Imortal, inclusive, foi assunto na entrevista coletiva do técnico Léo Condé após o confronto.

"Eles tiveram um pouco mais de posse, mas conseguimos defender bem. Realmente foi um jogo de poucas oportunidades. De um modo geral, considero o placar justo pelo equilíbrio. Levamos um ponto importante, especialmente porque tivemos um jogo muito desgastante e decisivo no meio da semana, enquanto o Grêmio teve a semana inteira livre para trabalhar", avaliou o comandante.

Ciente das melhorias que tem que buscar na equipe, o treinador terá reforços importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro, sobretudo no setor ofensivo — que não vem sendo tão caprichoso no recorte recente.

No meio-campo, por exemplo, Vinicius Zanocelo, que tem características de cadenciar o ritmo, deve ser observado durante a semana. Velho conhecido do torcedor, Vina também será avaliado e, se estiver em boas condições físicas, tende a fazer sua estreia diante do Juventude, no próximo sábado, 30.

Já no ataque, Condé terá estes dias para trabalhar melhor com dois reforços: Rodriguinho e Paulo Baya, que já atuaram com a camisa alvinegra, mesmo que por poucos minutos. Ambos, por sinal, foram elogiados pelo técnico.

"O Rodriguinho teve pouco tempo em campo, mas já mostrou que é um jogador com boa capacidade no último terço, lúcido na finalização, no cruzamento e no drible. Acredito que vai nos ajudar muito. Ele tem características diferentes do Paulo Baya, que chegou agora também, mais de força, potência e chute. É importante termos atletas com perfis distintos", explicou.

Portanto, com ajustes a fazer e pelo menos quatro dias para trabalhar, o time alvinegro deve afinar pontos cruciais para seguir sólido na Série A, onde tem metas maiores do que a permanência.

"A expectativa é positiva. É muito importante largar entre os primeiros. Claro que temos o objetivo principal de manutenção, mas, se conseguirmos manter o nível de atuação e a competitividade demonstrada ao longo da competição, podemos, sim, alcançar voos maiores", reconheceu Condé.