Ceará monta pilar sólido e sonha com algo a mais na Série A

Foto: FCO FONTENELE Zagueiro Willian Machado é um dos símbolos da solidez do Ceará

Com um trabalho consistente e elenco cada vez mais "na mão", o técnico Léo Condé vem transformando o Ceará em um time competitivo e com perspectivas além da "simples" luta contra o rebaixamento.

A base titular, consolidada há alguns meses, tem sido, sem dúvidas, um dos grandes trunfos do Alvinegro na Série A até o momento. Jogadores como Willian Machado, Matheus Bahia, Dieguinho, Pedro Raul e Galeano se tornaram peças indiscutíveis e hoje carregam papel de protagonismo na equipe cearense.

O zagueiro, por sinal, talvez seja o melhor exemplo da evolução sob comando de Condé. Chegou em 2025 como opção para o banco, mas aproveitou a chance após a lesão de Ramon Menezes (atualmente no Sport) e rapidamente se firmou. Desde então, se tornou símbolo de solidez defensiva e recebe elogios semanais da torcida.

Na lateral esquerda, Matheus Bahia também vive momento de consolidação na elite. Após um 2024 bom, o jogador cresceu ainda mais de rendimento neste ano, assimilou as exigências do treinador e se consolidou como dono da posição.

Já o meio-campo tem no polivalente Dieguinho o verdadeiro "motorzinho" da equipe. Aos 30 anos, o volante chegou após passagem pelo Goiás e se tornou crucial na engrenagem. Os números na Série A confirmam sua importância: 123 disputas vencidas, 85% de acerto nos passes, além de 41 cortes, 40 desarmes e 114 ações defensivas, de acordo com o SofaScore.

No ataque, dois nomes se destacam. O primeiro é Galeano, que, com nove gols e três assistências em 39 jogos em 2025, tem sido decisivo em partidas-chave, sendo um "coadjuvante de luxo" ao influenciar resultados diretos. Já o segundo é o centroavante Pedro Raul, artilheiro do Vovô na temporada com 13 gols, além de uma assistência, em 30 partidas. A presença dele na área tem garantido pontos importantes, como o gol marcado no empate em 1 a 1 contra o líder Flamengo-RJ, no dia 3 de agosto.

A consistência desta base, claro, tem reflexo direto na tabela. Com o empate diante do Grêmio-RS, pela 21ª rodada, o Ceará chegou aos 26 pontos e ocupa atualmente a 10ª colocação da Série A, ampliando para sete pontos a distância em relação ao Vitória-BA, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Segundo projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda é de apenas 4,9%, enquanto o de classificação para a Sul-Americana foi a 58,4%.

"É muito importante largar entre os primeiros. Claro que temos o objetivo principal de manutenção, mas, se conseguirmos manter o nível de atuação e a competitividade demonstrada ao longo da competição, podemos, sim, alcançar voos maiores", disse o técnico Léo Condé após o empate com o Grêmio.