Challenge Family: o desafio de triatlo que movimenta Fortaleza

Foto: Divulgação/Challenge Family Nado no mar fortalezense abre a prova de triatlo

Fortaleza recebe neste fim de semana, pela primeira vez, o Challenge Family, um circuito europeu de triatlo de longa distância que chega para substituir o Ironman, que ocorria na Capital até 2024. O percurso da competição passa pela Beira Mar e por outras vias da cidade com provas de natação, ciclismo e corrida, reunindo atletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior.

Serão 1.200 competidores no sábado, 30, nas corridas de 7 quilômetros (km) — Challenge 7K — e o Challenge Junior, para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. No domingo, 31, 400 competidores disputam a prova principal, o Half Distance, que terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, enquanto outros 300 participam do Sprint, outra prova de triatlo, mas com distâncias reduzidas.

A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas acompanhem diariamente a programação na orla como espectadores. O evento terá nomes de peso no triatlo, como a cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, e o paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira da Olimpíada do Rio-2016.

Estão confirmados ainda atletas profissionais do Brasil e do exterior, como Igor Amorelli, Mikelle Coelho e a portuguesa Raquel Rocha, todos em busca de pontos no ranking mundial e de parte da premiação de US$ 15 mil — superior a R$ 81 mil na cotação atual — dividida entre os primeiros colocados.

Para o organizador Alexandre Freire, a estreia na capital cearense promete ser uma celebração esportiva. “Uma grande festa. A gente poder ter uma natação nesse mar lindo, depois ciclismo, que é difícil nesse vento forte de Fortaleza, e terminar com a meia maratona”, destaca.

A estrutura do evento, que contará com ampla operação de segurança e trânsito, começa já nesta quinta-feira, 28, com a abertura da Expo Challenge, feira esportiva instalada na Beira Mar. O espaço funcionará até domingo, com estandes esportivos e entrega de kits (de quinta a sábado).

Operação de trânsito e bloqueios

Para viabilizar o percurso, que pela primeira vez terá o ciclismo 100% urbano em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) montaram uma operação especial.

A ação também tem apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que estará com 86 guardas e seis profissionais no mar, onde serão auxiliados pelo Corpo de Bombeiros — que levará oito guarda-vidas e uma embarcação.

A organizadora do evento também reforçará a segurança no mar, com 14 profissionais divididos entre pranchões e flutuadores, além de um bote de resgate e dois jet-rescues.

Conforme o gerente de operações da AMC, Rogério Félix, os trabalhos começam cedo. “Nossa operação inicia no sábado, às 4h30min. A previsão é liberar a Beira Mar por volta das 8h30min. Já no domingo, o fechamento será a partir da meia-noite, com 65 agentes atuando nos bolsões”, detalha a programação da AMC.

Alguns trechos terão bloqueio total, como a Avenida Raul Barbosa no sentido aeroporto, no cruzamento com a Via Expressa. A recomendação é utilizar rotas alternativas, como a BR-116 e a avenida Pontes Vieira. Haverá também restrições no viaduto da Murilo Borges e nos cruzamentos da Via Expressa com a rua Juvêncio Vasconcelos.

O esquema de segurança contará com 60 agentes do BPRE, em patrulhamento desde os dias anteriores. Segundo o comandante da primeira companhia, Adriano Silva, o cuidado começa antes mesmo da largada.

“Estaremos presentes já na Expo, cuidando da segurança das bicicletas pela madrugada. Na prova, teremos cinco viaturas, seis motos, um guincho e policiamento a pé em duplas. Na Beira Mar, serão 20 policiais. Na Via Expressa, duas viaturas exclusivas para o percurso”, explica Adriano.

Além do policiamento, o evento contará com cobertura médica de emergência. Segundo coordenador geral Sérgio Lépine, do Centro de Resgate e Emergência Pré-Hospitalar (CREPH), a equipe contará com uma cabine de comando móvel, um posto médico avançado, cinco ambulâncias, seis motos e acompanhamento via satélite.



Programação

• Quinta (28/08) – Expo Challenge (14h às 20h) e entrega de kits.

• Sexta (29/08) – Expo Challenge (10h às 20h) e entrega de kits.

• Sábado (30/08) – Expo Challenge (8h às 12h), Challenge 7K (7 km; largada às 6h Nova Beira-Mar, nº 1750) e Challenge Junior (Largada às 8h30, no mesmo local).

• Domingo (31/08) – Prova principal (Half Distance), largada às 5h10 na Nova Beira-Mar, nº 1750, premiação às 13h30. Prova Sprint: largada às 6h20, no mesmo local.

