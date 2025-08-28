Dieguinho cita "espírito operário" como filosofia para evoluir no Ceará

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Dieguinho em dividida com Aníbal Moreno

Titular absoluto e pilar do meio-campo do técnico Léo Condé, Dieguinho tem sido o exemplo perfeito de consistência – termo que ele mesmo utilizou para justificar que 2025 é o seu melhor ano na carreira. Em entrevista coletiva realizada ontem, o volante falou sobre a ótima fase individual que vive e projetou o confronto diante do Juventude-RS, próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro.

Contratado no início da temporada, Dieguinho chegou ao Vovô sem grandes holofotes, mas não demorou para se tornar protagonista em campo. O volante carioca, que disse preferir ouvir a falar, destacou o “espírito operário” que busca ter no dia a dia para evoluir como jogador e pessoa, além do trabalho feito com analistas particulares e do clube.

“Uma vez estava ouvindo o podcast do Bernardinho e ele disse que não podemos perder o espírito de ser operário, que é de querer aprender e ouvir para evoluir. Minha preparação se baseia nisso. Tenho os analistas aqui do clube e os meus analistas pessoais também. Procuro estar aprendendo e ouvindo para poder evoluir. Observo e ouço as orientações do treinador e dos meus companheiros. Eu sou pouco de falar e muito de ouvir, e creio que isso me faz evoluir dentro de campo e como pessoa”, contou.

Questionado se este ano era o melhor da sua carreira, Dieguinho fez um paralelo com 2022, quando teve boas atuações pelo Goiás, mas enfatizou que, desta vez, tem conseguido ser mais consistente por atuar exclusivamente como volante — diferentemente do período no Esmeraldino, quando também jogava como lateral-direito.

“É uma temporada parecida com a que eu fiz no Goiás em 2022, mas lá eu alternava muito de posição. Acredito que esta temporada tem sido mais consistente por estar atuando predominantemente como volante. Então, creio que tenho conseguido performar melhor dentro dessa função”, disse.

Deixando a parte individual de lado, Dieguinho também falou sobre o momento do Ceará. Para ele, a solidez do sistema defensivo tem sido fundamental para a boa campanha do time no Brasileirão. No torneio, o Alvinegro de Porangabuçu é a sexta equipe menos vazada, com 19 gols sofridos, atrás apenas de Bahia (17), Cruzeiro (15), Palmeiras (15), Botafogo (12) e Flamengo (9).

“Uma boa equipe começa com uma boa defesa. Temos procurado trabalhar bastante isso. Nosso sistema defensivo tem se empenhado ao máximo para não tomarmos gols, porque sabemos que uma equipe que não sofre gol está muito mais perto da vitória. Temos colocado isso em prática nos treinos e levado para os jogos. Que possamos trabalhar cada vez mais para evoluir neste aspecto”, enfatizou.

Ao projetar o confronto diante do Juventude, Dieguinho pregou cautela, mas ressaltou que a vitória é fundamental para o Vovô manter a boa margem de diferença para os integrantes da zona de rebaixamento, que é de sete pontos.

“Como a gente costuma dizer, é um jogo de seis pontos. É um confronto direto contra o Juventude e temos que vencer para manter lá embaixo quem está atrás. É muito importante a vitória. Manteremos uma distância significativa, essencial neste campeonato, além de ser algo difícil. Temos que estar em alerta. Não podemos achar que será um jogo fácil, mas vamos para vencer”, comentou.