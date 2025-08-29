Bia Haddad Maia vence suíça e avança à 3ª fase do US Open

Foto: Elsa / Getty Images via AFP Beatriz Haddad Maia venceu Viktorija Golubic, da Suíça, durante a partida da segunda rodada do US Open de 2025

A torcida brasileira compareceu em peso nesta quinta-feira, 28, para incentivar Beatriz Haddad Maia e vibrou com a vitória contundente sobre a suíça Viktorija Golubic pela segunda rodada do US Open.

Bia Haddad, 22ª colocada no ranking mundial, derrotou Golubic (72ª) por 6-1 e 6-4 diante de cerca de 2.500 espectadores na quadra 17, em Nova York. Assim, os brasileiros tiveram uma alegria um dia depois da eliminação de outro tenista nacional na chave de simples, o jovem João Fonseca, que caiu diante do tcheco Tomas Machac.

Durante uma hora e meia, os torcedores entoaram cânticos e incentivaram do início ao fim a paulista, que parecia jogar em casa. No US Open, o Grand Slam mais barulhento, a torcida brasileira já havia marcado presença nas duas partidas de João Fonseca.

"Devo falar em inglês ou em português?", perguntou Haddad, sorrindo, na entrevista após a vitória. "É muito especial jogar aqui (...) Vou dar 100 por cento para dar um pouco de felicidade a essas pessoas porque elas merecem".

Em uma tarde nublada em Flushing Meadows, Bia Haddad dominou a veterana Golubic, de 32 anos, desde o início, usando seu saque preciso que só ofereceu chances de quebra no último game. "Eu estava mentalmente forte hoje. Não foi meu melhor tênis, mas lutei e dei tudo de mim para chegar à próxima fase", explicou.

A canhota brasileira de 29 anos espera repetir o desempenho do ano passado, quando avançou pela primeira vez para as quartas de final, e acabou sendo superada pela tcheca Karolina Muchova.

A adversária na terceira fase será Maria Sakkari, semifinalista do torneio em 2021, que derrotou a húngara Anna Bondár por 6-3 e 6-1. A grega, que já chegou a ser terceira colocada no ranking mundial, está atualmente na 64ª posição, após vários anos de queda de desempenho.