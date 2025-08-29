Ceará encerra janela de transferências com 5 reforços que aumentam nível do elenco

O Ceará encerrou seu ciclo de contratações para esta temporada. Ao todo, na janela de transferências, que segue aberta até o dia 2 de setembro, a diretoria do Vovô reforçou seu elenco com cinco nomes visando oferecer mais variação tática e opções, especialmente ofensivas, ao técnico Léo Condé.

A largada da janela não foi das mais fáceis, é fato. Afinal, o executivo de futebol do clube, Lucas Drubscky, chegou a afirmar, em entrevista coletiva, que o Alvinegro havia tentado fechar com 12 jogadores, mas não obteve êxito em nenhuma das investidas.

Após a demora inicial, todavia, a cúpula aprimorou as buscas e fechou com cinco reforços em menos de um mês. O primeiro deles, sem dúvidas, foi o que gerou mais impacto: o retorno do ídolo Vina, que assinou com o clube até o fim de 2026. O meia-atacante volta ao clube após passagem emblemática entre 2020 e 2023.



Uma semana depois, foi anunciada a contratação do volante Vinícius Zanocelo, que assinou com o Vovô por empréstimo junto ao Santos até o fim temporada. Com boas atuações pelo Estoril na temporada europeia, o atleta chega ao time com características importantes para um meio-campista: saída de bola, capacidade de cadenciar o jogo quando necessário, qualidade como elemento surpresa no ataque e disposição de ajudar na construção ofensiva com passes verticais e leituras defensivas. Sua versatilidade, podendo atuar como primeiro ou segundo volante, agradou bastante à diretoria.



O terceiro reforço confirmado pelo Ceará foi o atacante Paulo Baya, que também chegou por empréstimo até o fim da temporada. Vindo do Primavera-SP após curta passagem pelo Fluminense, ele se destacou no Goiás em 2024, quando anotou 19 gols e seis assistências em 52 partidas, e aumentou o número de opções nas pontas do ataque do time alvinegro.



Pouco depois, mais um nome chegou para reforçar o setor ofensivo. Trata-se do meia-atacante Rodriguinho. Emprestado pelo Cruzeiro até o final de 2025, o jogador pode atuar tanto pelo meio quanto aberto pelas pontas e tem qualidade nas bolas paradas como arma importante.



Fechando o ciclo de contratações, o jovem atacante Lucca completa a lista. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, ele já treina com o grupo no CT de Porangabuçu. Cria da base do Ceará e com passagem no Internacional, o atleta chega com vínculo definitivo com o Vovô até 2027.

Desses, apenas Baya e Rodriguinho já entraram em campo com a camisa alvinegra. Todavia, Vina e Zanocelo vivem expectativa de estrear neste sábado, diante do Juventude-RS. Lucca só pode estrear após oficialização da contratação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.