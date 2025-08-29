Floresta segue vivo na Série C, mas não depende apenas de si para avançar

Foto: Kely Pereira / Floresta Imagens do duelo entre Floresta e Brusque, realizado na tarde desta segunda-feira, 30 de junho de 2025, válido pela 10ª rodada da Série C 2025, no estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.

A derrota para o Figueirense deixou o Floresta fora da zona que garante vaga à próxima fase da Série C, mas ainda com condições de alcançá-la nesta última rodada da fase de grupos. Ao todo, dez times ainda possuem chance matemática de classificação e brigam por três vagas no G-8.

Cinco times já estão garantidos no quadrangular da Terceirona, etapa que definirá o acesso à Série B: Caxias (1º), Ponte Preta (2º), Náutico (3º), Londrina (4º) e São Bernardo (5º). Guarani (6º), Brusque (7º) e Ituano (8º) dependem apenas de si para avançar, enquanto o Floresta, atual nono colocado, precisa vencer e torcer por tropeço — empate ou derrota — de uma das três equipes.

O time cearense tem 24 pontos, mesma quantidade que o Ituano, um a menos que o Brusque e dois a menos que o Guarani. Na rodada final, o Lobo recebe o São Bernardo no estádio Domingão, em Horizonte, no próximo sábado, às 17 horas. Vale ressaltar que todas as partidas ocorrerão de forma simultânea, no mesmo dia e horário.

Dos três adversários diretos do Floresta, dois irão jogar fora de casa: o Guarani visita o lanterna e já rebaixado Tombense, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), e o Ituano encara o Náutico, nos Aflitos, em Recife (PE). O Brusque, por sua vez, recebe o CSA, que vive dois cenários: risco de cair para o Z-4 ou chance de alcançar o G-8.

Além dos clubes citados, outros seis também sonham com a classificação, embora com cenários mais complicados. São eles: Botafogo-PB (10º), Confiança (11º) e Figueirense (12º), com 23 pontos, e Ypiranga, CSA e Maringá, com 22 pontos. Importante destacar que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias — o Floresta, por exemplo, tem seis triunfos.

Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento também será acirrada. Além da Tombense, o Retrô é outra equipe matematicamente rebaixada. O ABC e o Itabaiana, entretanto, ainda estão vivos e podem escapar do Z-4, mas precisam vencer na rodada e torcer por tropeços dos seguintes clubes: Anápolis (16º), Maringá (15º), CSA (14º) e Ypiranga (13º).