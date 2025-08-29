Fortaleza vende Mancha, negocia com zagueiro Lucas Galza e acerta com atacante Kayke

Foto: Kael Morais/Fortaleza EC Zagueiro Gustavo Mancha vai deixar o Fortaleza em venda milionária

O Fortaleza definiu ontem os últimos detalhes junto ao Olympiacos, da Grécia, e selou a venda de Gustavo Mancha. O Esportes O POVO apurou que os clubes fecharam acordo pela transferência do defensor de 21 anos por 4,5 milhões de euros, equivalentes a R$ 28,4 milhões na cotação atual.

O camisa 39 já viaja nesta sexta-feira, 29, rumo à Europa e vai assinar contrato por quatro anos com os gregos — até a metade de 2029. O clube do Velho Continente vai adquirir 85% dos direitos econômicos, e o Tricolor manterá 15% para uma venda futura.

O Leão era dono de 70% dos direitos econômicos e vendeu 55%, enquanto o Palmeiras negociou os 30% que detinha. Além dos 4,5 milhões de euros fixos, ainda há previsão de mais 500 mil euros (R$ 3,16 milhões) em bônus, em caso de metas atingidas por Mancha na Grécia.

A negociação já se arrastava há alguns dias, com duas propostas do clube europeu. Inicialmente, os gregos ofereceram 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões), investida que foi recusada pelo Leão. O Olympiacos, então, subiu as cifras, e o Fortaleza incluiu o bônus para ter a possibilidade de chegar a um valor maior — que, inclusive, faria a negociação ser a maior venda da história do futebol cearense.

Diante da saída de Gustavo Mancha, o Fortaleza tem buscado no mercado uma reposição para a zaga. Conforme apurou o Esportes O POVO, o nome em pauta no Pici é o de Lucas Gazal, que conquistou o acesso à Série A com o Mirassol na temporada passada e atualmente defende o Shandong Taishan, da China.

O Tricolor, inclusive, está em processo de negociação para contratar o defensor de 26 anos. O desejo pelo atleta é antigo, já que, no início de 2023, o departamento de futebol do Leão tentou trazer Gazal, que à época atuava no Atlético-GO. Naquela ocasião, as tratativas não tiveram desfecho positivo e o zagueiro continuou no Dragão.

Em 2024, Lucas Gazal se transferiu para o Mirassol e fez parte do elenco que protagonizou uma campanha histórica de acesso inédito na Segundona. No Leão Caipira, o zagueiro participou de 33 jogos, alternando entre momentos de titularidade e presenças no banco de reservas. Neste recorte, contribuiu com um gol e duas assistências.

Neste ano, o defensor foi emprestado pelo Atlético-GO ao Shandong Taishan, equipe da primeira divisão do futebol chinês. Por lá, tornou-se titular absoluto e disputou 19 jogos, com dois gols marcados, sendo um dos principais destaques defensivos do elenco. A última partida de Lucas Gazal ocorreu há mais de um mês, no dia 19 de julho.

Em paralelo aos movimentos na zaga, o Fortaleza também tem olhado para o ataque e fechou com mais um reforço no setor: o jovem Kayke, do Botafogo. O centroavante chega por empréstimo ao Leão e foi um pedido particular do técnico Renato Paiva, que conheceu o jogador enquanto comandou o Glorioso.

O atacante de 19 anos atuou em 11 partidas pela equipe profissional do Fogão nesta temporada, com três gols marcados. Kayke vinha atuando com maior frequência nas equipes de base do time carioca, onde é destaque. Em 2023, por exemplo, no sub-17, anotou 26 gols em 30 partidas. No ano passado, já pelo sub-20, balançou as redes 14 vezes em 38 confrontos. (Com Afonso Ribeiro)