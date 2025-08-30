Apresentados no Fortaleza, Pierre e Pablo reforçam confiança contra o rebaixamento

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Os volantes Pablo Roberto e Pierre, do Fortaleza

Ainda na expectativa de estrear pelo Fortaleza, o volante Pierre foi apresentado oficialmente pelo clube ontem, ao lado do seu companheiro de setor, Pablo Roberto. Os dois concederam, lado a lado, suas primeiras entrevistas como jogadores do Leão, e falaram do momento de pressão, da luta contra o rebaixamento e de como encaram a oportunidade no Pici para suas carreiras.



Na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, Pierre não escondeu a emoção. “Eu encaro esse desafio como a oportunidade da minha vida. Estar tendo a chance de vestir essa camisa gigante, que é tão importante no nosso futebol. A gente sabe do risco que estamos vivendo em relação ao rebaixamento, mas o grupo está muito focado e confiante de que, dentro de campo, vamos fazer as coisas por merecer para livrar o clube dessa situação”, afirmou.



O volante, que estava no Volta Redonda-RJ, chega ao Fortaleza em um contexto adverso, mas garante que a pressão pode se transformar em combustível. “É uma torcida que cobra bastante, mas também apoia bastante. A gente entende que estamos devendo dentro de campo com os resultados e tento tirar isso como motivação, para desempenhar melhor e ajudar o Fortaleza a reverter essa situação”, comentou.



Pierre ainda destacou que recebeu referências positivas do amigo Marcelo Benevenuto, zagueiro do clube emprestado ao Criciúma-SC. “Nos últimos cinco anos o Fortaleza sempre figurou nas principais competições. Também tive amigos que passaram aqui. O Benevenuto é da mesma cidade que eu, meu parceiro. Ele sempre falou muito bem do clube. Estou muito feliz de estar aqui”, disse.



Já Pablo Roberto estreou como titular na derrota para o Mirassol-SP, quando vivenciou de perto a insatisfação da torcida com a fase do time. O Tricolor acumula sete partidas sem vitórias – cinco derrotas e dois empates – e ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco da Gama-RJ, primeiro fora do Z-4.



Para o volante, as vaias da arquibancada são proporcionais ao tamanho do clube. “Eu já estive em outros times com torcida grande, e a pressão faz parte. Que essa pressão sirva de motivação para darmos o melhor em campo e tirarmos o Fortaleza dessa situação”, declarou.



Em pouco tempo no elenco, Pablo afirmou ter encontrado um ambiente de união e mobilização em todos setores do time para superar a crise. “O que eu vejo aqui, em apenas uma semana desde que cheguei, é que todos estão unidos pelo mesmo objetivo. Em outros clubes, nessa situação, poderia encontrar um elenco desunido. Mas aqui vi jogadores, estafe, diretoria e comissão trabalhando juntos. Essa união vai fazer com que tenhamos resultados melhores, e que eles comecem já no próximo jogo”, ressaltou.



O volante também falou sobre sua motivação para vir ao Fortaleza. No Casa Pia, de Portugal, conviveu com Cassiano, autor do gol histórico do título estadual do Leão em 2015. “Sempre acompanhei o Fortaleza, desde o início da minha carreira. No Casa Pia, estava com o Cassiano, que é muito conhecido aqui, e só ouvi elogios. É um clube que vem crescendo há anos. Depois de acompanhar e ver tantas pessoas falando bem, isso me motivou a vir para cá e honrar essa camisa tão grande”, finalizou.



Também ontem, o Fortaleza confirmou a contratação do centroavante Kayke e do zagueiro Lucas Gazal. Ambos chegam por empréstimo, junto ao Botafogo-RJ e ao Shandong Taishan (China).