Ceará recebe o Juventude no Castelão mirando se aproximar do G-6 da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Galeano deve ser titular contra o Juventude

O Ceará encara o Juventude-RS neste sábado, 30, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro disputará seu último compromisso antes da parada para a Data Fifa. O Vovô busca fechar a 22ª rodada na parte de cima da tabela e, se possível, diminuir a distância para o G-6. Atualmente, a equipe, que é 10ª colocada, seis pontos atrás do Mirassol, sexto colocado. Assim, o confronto em casa é uma boa oportunidade de encurtar tal diferença.

“Mais um jogo muito importante. No Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que só tem partidas difíceis. É um jogo dentro da nossa casa e é importante somarmos pontos. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos e, apesar de estarmos melhores na tabela, não podemos vacilar. Sabemos da qualidade do Juventude, perdemos o jogo lá (no primeiro turno), então conhecemos os jogadores”, projetou o volante Dieguinho em entrevista coletiva durante a semana.

Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes. O lateral-direito Rafael Ramos, titular nos últimos dois jogos, sentiu um desconforto muscular e não deve ser relacionado — Fabiano será o titular. Pela esquerda, Matheus Bahia segue entregue ao departamento médico, abrindo espaço para Nicolas assumir a titularidade.

Já o zagueiro Willian Machado, peça crucial do Alvinegro de Porangabuçu em 2025, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Grêmio e Marcos Victor deve substituí-lo. Por outro lado, a equipe conta com a expectativa pela reestreia de Vina, que foi relacionado após período de aprimoramento físico e chegou a treinar entre os titulares em um dos trabalhos da semana.

Do outro lado, o Juventude chega ao confronto com a expectativa de se recuperar da derrota em casa para o Botafogo-RJ e, assim, tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o time gaúcho ocupa a 18ª colocação com 18 pontos, mas tem apenas um ponto de desvantagem em relação ao Vasco da Gama-RJ, primeiro fora do Z-4.

Em campo, o técnico Thiago Carpini deve promover mudanças em relação à escalação da rodada passada. Abner, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição, mas deve começar no banco. Já o reforço argentino Sforza segue fora dos planos imediatos: o volante ficou em Caxias do Sul para intensificar os treinamentos e ainda não fará a estreia.

O Papo ainda terá de superar uma série de desfalques por lesão. Gilberto, Emerson Galego, Ewerthon, Rodrigo Sam e Natã seguem em recuperação e permanecem no departamento médico.

Na história, Ceará e Juventude se enfrentaram em 13 jogos de Séries A e B. São quatro vitórias do Vovô, quatro empates e cinco triunfos do Jaconero, sendo oito dessas partidas pela segunda divisão e cinco pela elite do futebol brasileiro. No primeiro turno do Brasileirão, o time gaúcho bateu o cearense por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Juventude: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Juventude

4-3-3: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca; Veron, Batalla e Taliari. Técnico: Tiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/8/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO