Ceará toma gol nos acréscimos e é superado pelo Juventude em casa pela Série A

Foto: Fernanda Barros/O POVO Ceará foi derrotado com gols nos acréscimos pelo Juventude na Arena Castelão neste sábado, 30.

O clima nas arquibancadas era positivo e a festa aumentou com a reestreia do ídolo Vina, mas o torcedor do Ceará não saiu nem um pouco satisfeito da Arena Castelão, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 30. Isso porque, nos acréscimos da partida, o Juventude-RS definiu uma vitória por 1 a 0, em embate válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Mandaca.

Sem ponto somado, o Vovô permanece na 10ª colocação da tabela, com 26 pontos conquistados após 21 jogos. Mas pode perder até quatro posições, a depender do restante da rodada.

Em busca de se consolidar na primeira página da tabela da Série A e tentar alçar voos maiores entre os dez primeiros colocados, o Ceará entrou em campo com uma postura de protagonista, procurando construir oportunidades de gol desde as primeiras jogadas. Com o apoio da torcida e a colaboração da postura passiva do Juventude — até então o pior visitante do torneio —, o Vovô passou o primeiro tempo criando as principais chances ofensivas do jogo.

Os chutes ao gol eram dados principalmente pelo trio ofensivo composto por Pedro Raul, Aylon e Galeano. Foram muitas as finalizações feitas pelo três, mas o Vovô não conseguiu ir para o intervalo com um triunfo parcial por dois elementos. O primeiro deles foi a alta marcação do grupo jaconero, e o segundo a falta de pontaria nas finalizações.

Ainda que o time gaúcho demonstrasse uma certa desorganização defensiva — o time havia sido vazado em todos os jogos fora de casa até agora —, ele conseguia povoar bem a grande área e tirar espaços ofensivos do Alvinegro de Porangabuçu, diminuindo o volume de finalizações do time de Léo Condé. Quando mais espaços eram encontrados pelos atacantes do Ceará, faltava capricho na pontaria, um ponto que foi criticado até por Aylon no intervalo da partida.

No segundo tempo, a postura da equipe adversária acabou mudando. Com alterações ofensivas, o Jaconero acabou saindo do campo defensivo e oferecendo perigo ao gol de Bruno Ferreira. O Ceará também criou boas oportunidades, mas o goleiro Jandrei parecia inspirado.

Vendo o adversário mais destemido nos 45 minutos finais, o técnico Léo Condé respondeu tornando o Ceará ainda mais ofensivo, com a entrada inicial de Pedro Henrique. Não foi o suficiente para retomar o volume de jogo da primeira etapa, o que acabou fazendo com que a torcida passasse a clamar pela presença do ídolo Vina em campo. O pedido foi atendido após os 20 minutos.

Aclamado pelo torcedor, o ídolo alvinegro chegou a tentar uma finalização de longe para começar com o pé direito, mas a defesa feita pelo goleiro Jandrei só confirmou que, se o Juventude fosse permanecer no Z-4, não seria por falta de competência dele. A entrada de Vina coincidiu com um momento em que o Vovô voltou a aparecer mais no campo ofensivo, mas com pouco ritmo de jogo e quase nenhum entrosamento com os colegas, o atleta não conseguiu se destacar.

Diferentemente dele, Mandaca mostrou poder de decisão. Já nos acréscimos, ele se antecipou à defesa e, no meio da área, completou cruzamento de Reginaldo para o fundo das redes. O gol, aos 49 minutos do segundo tempo, decretou a derrota do Ceará e ainda tirou provisoriamente o Juventude da zona de rebaixamento.

Para buscar recuperação, o Alvinegro de Porangabuçu agora entra em Data Fifa. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo em duas semanas, no dia 14 de setembro, quando vai até São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h30min, enfrentar o Vasco da Gama-RJ pela 23ª rodada do Brasileirão.

Ficha Técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Nicolas (L. Lima); Richardson (Vina), Dieguinho e Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Lucas Lima), Aylon (Fernando Sobral) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé.

Juventude

4-4-2: Jandrei; Reginaldo, Abner (Luan Freitas), Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Batalla (Ênio), Caíque (Giraldo), Jádson e Mandaca; Veron (Igor Formiga) e Taliari (Matheus Babi). Técnico: Tiago Carpini.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/08/2025

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Gols: Mandaca (50/2°T)

Cartões amarelos: Marcelo Hermes, Caique, Matheus Babi, Giraldo, Jandrei (JUV)



Público e renda: 34.675 pessoas / R$ 573.516