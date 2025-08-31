De estreantes a veteranos, Challenge Fortaleza inspira cerca 1.300 corredores na Beira Mar

Foto: Lucas Mota/O POVO Da esquerda para a direita, a nutricionista Jéssica Vilela, a administradora Marina Valentin, a quiropraxista Bruna Coimbra, a estudante de medicina Madeline Farias e a consultora farmacêutica Luana Coimbra fizeram parte da corrida o Challenge Run 7K.

O amanhecer da orla de Fortaleza, na avenida Beira Mar, foi tingido de laranja na manhã deste sábado, 30, com a largada do Challenge Fortaleza. Cerca de 1.300 pessoas participaram da corrida de 7 quilômetros, que reuniu grupos de amigos, personalidades e também familiares das crianças inscritas no Challenge Júnior — a versão infanto-juvenil da disputa.

Entre os grupos de amigos que encararam o percurso estavam a nutricionista Jéssica Vilela, a administradora Marina Valentin, a quiropraxista Bruna Coimbra, a estudante de medicina Madeline Farias e a consultora farmacêutica Luana Coimbra. As amigas de longa data elogiaram o evento e destacaram a sensação de encontrar conhecidos e dividir a pista umas com as outras.

“As amizades, a parceria, a evolução, a saúde... Eu, que trabalho como nutricionista, preciso dar exemplo para meus pacientes, e é muito legal correr e encontrar com eles, dar oi. É muito massa, muito massa. E as amigas acabam vibrando com nossas vitórias”, ressaltou Vilela.

Ao lado dela, Marina reforçou ainda o privilégio de poder percorrer todo o trajeto próximo ao mar e já projetou a próxima meta: uma meia-maratona. “Amo correr nessa Beira Mar maravilhosa. A gente tem a melhor orla do Brasil, com certeza. E ao lado das amigas é ainda melhor. Agora temos como objetivo a corrida da Terra da Luz, com 21 quilômetros.”

Quem também comentou sobre o bom sentimento pós-prova foi a servidora pública Tyrcya Quariguasi. Ao lado da amiga e advogada Karoly Cruz, ela ressaltou a “sensação maravilhosa” após vencer mais um desafio.

“É meio louco a gente dizer que acordar 4 horas da manhã para correr é bom, mas existe uma sensação que a gente chama de 'runner's high', que só aparece depois da corrida. O problema é que, para sentir, tem que correr. Mas é incrível. A gente fica endorfinada, disposta para o dia. O dia rende, começa com a sensação de vitória”, relatou.

As amigas Tyrcya Quariguasi e a Karoly Cruz também participaram da Challenge Run 7K. Crédito: Lucas Mota/O POVO

Entre os participantes havia também quem fosse estreante no esporte, mas já se sentisse parte desse movimento coletivo — como o músico Marcos Lessa. Após completar os 7 quilômetros, o artista elogiou a moda que tem tomado conta das ruas de Fortaleza.

“É uma onda muito saudável. Acho que essas ondas positivas a gente precisa pegar, seguir o fluxo. Me inscrevi em uma assessoria, no primeiro dia fiz 6 km, e me falaram que nesse sábado teria uma corrida de 7 km. Me preparei em dois dias (risos)”, contou o cantor, que, apesar de iniciante, já traçou metas.

“Correr tá sendo uma experiência massa. Você se supera. Sei que vários amigos estão correndo, encontrei um aqui e passei por vários na orla. É uma nova onda em Fortaleza. A chegada do Challenge vem para consolidar isso. Agora minha meta é correr 21 km até abril”, acrescentou.

O cantor Marcos Lessa elogiou a onda saudável que tem tomado a orla de Fortaleza após o Challenge Run 7k. Crédito: Lucas Mota/O POVO

“A corrida hoje, para mim, é uma terapia”

Entre os grandes grupos que ocuparam a pista da Beira-Mar na Challenge Run 7k, o advogado David Duarte destacou a satisfação em participar e apontou a qualidade de vida como principal motivação para se tornar corredor.

“O que me motivou foi buscar qualidade de vida. Voltei a praticar atividades físicas e encontrei na corrida um espaço para desestressar. Enquanto você corre, pensa em várias coisas, resolve sua vida ali. Hoje, a corrida é uma terapia. Depois de concluir algumas meias-maratonas, meu próximo desafio é treinar para uma maratona. Estou cogitando me inscrever na de Fortaleza”, revelou.

Challenge Fortaleza: David Duarte (último da esquerda para a direita) vê a corrida como uma ótima forma de terapia. Crédito: Lucas Mota/O POVO

Prometeu e cumpriu

Membro da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, o aracatiense Valentino Farias Resciniti, de 11 anos, conquistou o segundo lugar na categoria entre 10 e 11 anos do Challenge Júnior, conforme havia previsto em entrevista ao Esportes O POVO na véspera da prova.

“Antes eu fazia jiu-jitsu, mas parei porque não gosto de esporte com muito contato físico. Minha mãe encontrou o projeto Escolinha de Triathlon Formando Campeões, em Aracati, e comecei a praticar. Gosto muito de campeonatos e vim para o Challenge por ser uma prova grande, indicada pelo meu professor. Tô empolgado. Acho que tô treinando bem e que vou me sair bem. Se não chegar em primeiro, chego em segundo”, havia dito o jovem atleta, ainda na sexta-feira.

Natural de Aracati, o jovem triatleta Valentino Resciniti ficou na segunda colocação do Challenge Júnior, na categoria entre 10 e 11 anos. Crédito: Arquivo Pessoal

Neste domingo, 31, será a vez dos triatletas adultos irem em busca do pódio. 400 competidores disputam a principal prova, o Half Distance, que terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, enquanto outros 300 participam do Sprint, também uma prova de triatlo, mas com distâncias reduzidas.