Quem escapa da crise primeiro?

Tensão e pressão. É nesse clima que Internacional-RS e Fortaleza vão se enfrentar neste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min, em duelo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Embora não estejam próximos na tabela de classificação, gaúchos e cearenses compartilham contextos semelhantes: má fase e resultados negativos recentes.

O momento ruim do Fortaleza, entretanto, não é novidade em 2025. A crise no Pici se arrasta desde o início da temporada e a virada de chave ainda não aconteceu — mesmo após reformulação no elenco e troca de treinador. Na rodada passada, o Leão amargou uma dura derrota para o Mirassol-SP, em plena Arena Castelão, o que aumentou sua chance de rebaixamento para quase 75%, segundo cálculo do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), referência em tal tipo de estatísticas.

A missão para escapar do Z-4 não é simples, mas a tabela ainda oferece possibilidades. Isso porque os concorrentes diretos do Fortaleza também não conseguiram reagir até agora. Vice-lanterna, com 15 pontos, o time comandado por Renato Paiva está a quatro do Vasco da Gama-RJ, que abriu a rodada como a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

A urgência por uma vitória do Fortaleza se intensificou ainda por conta da parcial da rodada. Como o Juventude bateu o Ceará, a distância para o primeiro time fora do Z-4 está parcialmente em seis pontos. Caso derrote o Colorado, o Tricolor do Pici pode embolar a disputa, mas caso perca, vê a situação ficar ainda mais alarmante.

Projetando os 42 pontos como uma marca relativamente segura para se manter na Série A ‚ a UFMG aponta 15% de risco de queda com essa pontuação —, o Fortaleza precisa de pelo menos mais nove vitórias nos 18 jogos restantes. Ou seja, a reação tem de ser imediata e vencer o Inter fora de casa é fundamental para renovar as esperanças da torcida tricolor.

O retrospecto, contudo, não é animador. Jogando no Rio Grande do Sul contra o Colorado, o Fortaleza soma 13 partidas desde 1976, com nove derrotas, três empates e apenas uma vitória — conquistada no Brasileirão de 2023. No período, levou 22 gols e marcou oito.

Rival do Tricolor, o Internacional também atravessa turbulência. Ocupando a 13ª colocação da Série A, com 24 pontos, o Colorado acumula quatro jogos sem vitórias, dois pelo Brasileirão e dois pelas oitavas de final da Libertadores, competição da qual foi eliminado pelo Flamengo-RJ. A pressão sobre o técnico Roger Machado é grande, e uma eventual derrota para o Fortaleza pode resultar em demissão.

Na quarta-feira passada, um grupo de torcedores foi ao CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para cobrar melhores resultados. Os jogadores não foram encontrados, mas os colorados conversaram com dirigentes do clube.

Para a partida, Renato Paiva tem seis desfalques confirmados: o atacantes Marinho está suspenso, enquanto os pontas Tucu Herrera e Moisés, o goleiro Brenno e o zagueiro Kuscevic estão lesionados. A baixa mais significativa e nova é a do volante titular Lucas Sasha, que sofreu um edema muscular na panturrilha direita e não foi relacionado para a partida. Gustavo Mancha e Kervin Andrade, negociados, não fazem mais parte do elenco. Em contrapartida, Breno Lopes e Brítez voltam a ficar à disposição.

No Inter, Roger Machado não terá o centroavante Borré, expulso contra o Cruzeiro. Bruno Tabata, que vinha sendo titular, é dúvida por conta de um desconforto muscular. Já Thiago Maia e Enner Valencia retornam e reforçam o time para o confronto.