Challenge Fortaleza encerra com cearense Vittoria Lopes campeã

Foto: NAIANA GOMES/DIVULGAÇÃO Vittoria participou pela 1ª vez de um torneio internacional na sua cidade

O encerramento do Challenge Fortaleza 2025 não poderia ter um desfecho mais simbólico. Neste domingo, 31, a cearense Vittoria Lopes, triatleta olímpica com participações em Tóquio e em Paris, foi a grande campeã da categoria Half Distance no feminino. Minutos antes, a festa foi do marido da atleta, Danilo Pimentel, que também cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no masculino.

A dupla viveu um dia inesquecível no triatlo, transformando superação e persistência em vitórias diante de um público que fez do evento um ambiente de celebração esportiva e familiar. A prova principal, Half Distance, tem 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida.

O triunfo de Vittoria Lopes carrega contornos de uma história improvável. Morando fora do Brasil, a triatleta retornou a Fortaleza no início do ano para tratar uma lesão. Sem planos de competir em 2025, viu no Challenge uma oportunidade inesperada — e transformou a chance em conquista.

“Agora a sensação é boa. Faltou um pouco de preparação e eu sabia disso. Eu consegui ir bem na natação, bicicleta, na corrida foi só psicológico. Estou muito feliz, também, porque o Danilo ganhou, eu não tinha noção da prova dele. Eu estou feliz, mas agora, estou cansada (risos)”, disse a campeã, após cruzar a linha de chegada.

Dois dias antes da prova em Fortaleza, Vittoria revelou em entrevista no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, que recebeu um diagnóstico errado nos Estados Unidos, apontando uma suposta fratura.



“Nem acredito que consegui correr esses 21 quilômetros, depois de um diagnóstico errado. Eu cheguei em Fortaleza basicamente para tirar férias o ano inteiro, mas as corridas foram acontecendo”, afirmou após vencer o Challenge.

Se a conquista de Vittoria surpreendeu até a própria atleta, a de Danilo Pimentel coroou anos de insistência e dedicação. Ele já havia subido ao pódio no Challenge em outras edições, mas ainda não tinha conquistado o lugar mais alto.

“Hoje foi mais difícil do que eu pensei. O Igor colocou muita pressão na natação e o ritmo foi absurdo. Achei que não ia aguentar, mas tive calma, coloquei a cabeça no lugar. No ciclismo ele arriscou demais, era um ritmo insustentável para esse calor. (...) Muito feliz de ganhar o Challenge. Fui terceiro em 2014, segundo ano passado e hoje, finalmente, ganhei a prova.”

Mais do que a realização pessoal, Danilo destacou o feito da esposa. “Foi uma prova desafiadora. Ela vinha num período de lesão, com menos treinos e conseguiu desenrolar a prova num grande estilo e ganhar de ponta a ponta. Fico feliz que ela conseguiu ganhar a prova e trazer o título do Challenge para casa.”

A etapa de Fortaleza reforçou o espírito que caracteriza o Challenge ao redor do mundo: competição de alto nível esportivo, mas também de celebração coletiva. O evento reuniu atletas profissionais e amadores em diferentes categorias, entre elas o Sprint e o Half Distance, em um ambiente marcado pela diversidade e pelo incentivo familiar.

Não foram raras as cenas que emocionaram o público, como a de atletas da categoria Sprint que cruzaram a linha de chegada de mãos dadas com filhos pequenos, numa demonstração de que o esporte ultrapassa o limite da performance individual e se conecta à vida em comunidade.

Com um calor típico de Fortaleza, paisagens marcantes e arquibancadas engajadas, o Challenge 2025 se despediu deixando como memória a imagem de um casal campeão. Vittoria Lopes e Danilo Pimentel transformaram superação em vitória e encerraram o torneio como protagonistas de uma edição que será lembrada não apenas pelas conquistas individuais, mas pelo tom humano e familiar que marcou a competição.

Confira a classificação da Half Distance do Challenge Fortaleza

Feminino

Vittoria Lopes — 4h23min40s Raquel Mafra — 4h32min28s Pietra Meneghini — 4h35min46s Mikelle Coelho — 4h39min35s Amy Vantassel — 5h01min16s



Masculino