Fortaleza é derrotado pelo Inter no Beira-Rio e chega ao sexto jogo seguido sem vitória na Série A

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Leão perdeu a quarta partida seguida

O Fortaleza não entrará na Data Fifa com o sossego que almejava — e que necessitava — em busca da saída da zona de rebaixamento da Série A. Na noite deste domingo, 31, a equipe comandada por Renato Paiva chegou ao seu sexto jogo seguido no Brasileirão sem vitória ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Internacional no Beira-Rio, pela 22ª rodada do certame nacional.

Alan Patrick, de pênalti, e Vitinho marcaram para o Colorado, enquanto Lucca Prior descontou para o Leão, que acumulou mais uma frustração antes da pausa da Data Fifa.

Com o quarto revés seguido na primeira divisão, o Tricolor do Pici entra no intervalo de 14 dias até a próxima partida ocupando a vice-lanterna da competição. Foram 15 pontos somados em 21 partidas jogadas na competição. A parte mais crítica de tal cenário é que, com o fim da rodada, o time cearense viu a distância para o Santos, último time fora do Z-4, aumentar, já que o Peixe agora tem 22 pontos.

O Leão voltará a campo agora somente no dia 13 de setembro, quando receberá o Vitória às 16 horas na Arena Castelão.

Internacional x Fortaleza: como foi o jogo

Em um duelo em que as duas equipes buscavam encerrar suas respectivas crises, Fortaleza e Internacional protagonizaram uma partida de baixo nível técnico, com poucos lances criativos e excesso de jogadas truncadas. Nos minutos iniciais, o Colorado aproveitou a familiaridade com o Beira-Rio — mesmo que com menos de 10 mil torcedores — e assumiu o protagonismo do embate.

As principais oportunidades gaúchas surgiram com Juninho, em uma cabeçada perigosa, e com Vitinho, em chute defendido por Helton Leite. Apesar da iniciativa, o Inter esbarrava na forte concentração de defensores do Fortaleza dentro da área. A equipe de Renato Paiva, por sua vez, limitava-se a se fechar, sem organização para trocar passes ou sustentar a posse de bola nos primeiros 15 minutos.

Nesse cenário, a primeira chegada do Tricolor do Pici ao ataque só ocorreu aos 18 minutos, quando Rossetto cruzou para Brítez. A bola explodiu no travessão e, em seguida, a jogada foi anulada por impedimento, esfriando as esperanças do Leão. Três minutos depois, Brítez cometeu pênalti sobre Carbonero, convertido por Alan Patrick, e o time cearense viu o desânimo aumentar.

Com a necessidade de reagir, o Fortaleza passou a se arriscar mais diante do conforto do Internacional, que reduziu a intensidade. Aos 30 minutos, em jogada sem forte marcação, Lucca Prior aproveitou espaço na entrada da área para empatar a partida. O equilíbrio, porém, durou apenas até a volta do intervalo.

Na segunda etapa, sem alterações iniciais, o Colorado aumentou a pressão e voltou a liderar o marcador logo aos seis minutos, com gol de Vitinho. A partir daí, os donos da casa se dedicaram a administrar a vantagem e a não dar espaços ao Tricolor do Pici.

O Leão, ciente da importância de pontuar, ainda tentou reagir e chegou a criar boas oportunidades para frustração do time gaúcho. Em uma das chances de gol do Tricolor do Pici, Rochet salvou em cima da linha para reclamação geral do elenco leonino. No entanto, a pressão exercida pela equipe cearense não foi o suficiente para igualar o confronto.

