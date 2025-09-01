Vina reestreia com pouco ritmo e entrosamento em derrota do Ceará diante do Juventude

Foto: Fernanda Barros/O POVO Vina voltou a defender o Ceará em jogo diante do Juventude, pela 22ª rodada da Série A.

Um retorno implorado pela torcida, uma recepção calorosa no aeroporto e a expectativa para a reestreia na Arena Castelão. Mas os primeiros 22 minutos de Vinicius Vina novamente com a camisa do Ceará não corresponderam nem ao desejo do jogador nem ao sonho do torcedor alvinegro.

Na derrota por 1 a 0 diante do Juventude, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, o desempenho do camisa 29 foi marcado pela falta de ritmo e de entrosamento com os colegas de elenco.

Em campo a partir dos 23 minutos do segundo tempo, o ídolo alvinegro acumulou números que reforçaram a percepção negativa. Logo na entrada, arriscou um chute de fora da área que obrigou Jandrei a boa defesa, mas, na sequência, os erros básicos ficaram evidentes. Segundo dados do site Sofascore, Vina perdeu seis bolas em 22 minutos de jogo.

Nos duelos contra o meio-campo do Juventude, levou a melhor em apenas um dos três confrontos pelo chão. Também apresentou baixo aproveitamento nos passes: foram 11 acertos em 21 tentativas.

Após a partida, o técnico alvinegro Léo Condé comentou o rendimento abaixo do esperado, ressaltando que o atleta precisa de tempo para se adaptar ao atual modelo da equipe.

“Todos têm consciência que a qualidade técnica dele não tem discussão, mas a questão física vai levar um tempo para ele ficar no ritmo próximo daquilo que a nossa equipe joga, um ritmo de jogo muito forte. Eu acho que a principal marca do Ceará, desde quando eu cheguei aqui, é ser uma equipe altamente competitiva, de ritmo forte", afirmou.

Vina foi oficializado como jogador do Ceará há pouco mais de um mês. Antes disso, não disputava uma partida oficial desde maio, quando atuou pela segunda divisão da Liga da Arábia Saudita. Por lá, somou 14 jogos antes de acertar o retorno ao Vovô.

Por conta dos dois meses afastado do futebol profissional, Condé destacou que o meia ainda precisará de tempo para evoluir e, gradualmente, conquistar mais espaço entre os titulares.

"Ele vai levar um certo tempo, nós temos que aproveitar esse talento dele, mas ele vai evoluir a cada semana, e a gente vai observar de acordo com aquele aproveitamento, se ele vai ganhar uma minutagem ainda maior", disse o treinador.

Um desses períodos de adaptação será a Data Fifa. Com a pausa para os jogos da seleção brasileira, o Ceará só voltará a campo em duas semanas. No dia 14/09, o time visita o Vasco da Gama, em São Januário, às 20h30min, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Até lá, e ao longo de toda a competição, Léo Condé mantém a expectativa de que Vina alcance a intensidade necessária para ser decisivo no segundo turno da Série A.

"A gente espera que, ao longo da competição, ele possa estar num ritmo forte, até porque o Campeonato Brasileiro está muito pesado, com intensidade muito grande de todas as equipes. A gente precisa ter todos os atletas no melhor ritmo possível, mas acreditamos que ele vai chegar”, finalizou.