Com apenas três jogos em setembro, Ceará tem missão de seguir no G-10

Foto: FERNANDA BARROS O Vovô joga somente uma vez em casa durante todo o mês

Em um cenário pouco habitual no futebol brasileiro, o Ceará entrará em campo apenas três vezes no mês de setembro. Devido ao período de Data Fifa, que paralisa o Campeonato Brasileiro para os jogos de seleções, o Vovô só entrará em campo novamente no dia 14, em um jogo de muita importância para o Alvinegro.

Após desperdiçar pontos em casa contra o Juventude-RS, o Vovô precisa se recuperar na temporada contra o Vasco da Gama-RJ, no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Apesar de ter vencido o cruzmaltino por 2 a 1 no primeiro turno, o desempenho fora de casa da equipe de Porangabuçu não é animador.

Foram somente duas vitórias como visitante, com uma delas sendo o Clássico-Rei, com mando do Fortaleza. O time cearense empatou outras três vezes e foi derrotado em cinco oportunidades longe de casa. No quesito, o Ceará é o sétimo pior visitante.

Após a passagem pelo Rio de Janeiro (RJ), o Alvinegro retorna para a capital cearense e recebe o Bahia, às 18h30min do sábado, 20, na Arena Castelão. O Tricolor da Boa Terra ainda não foi derrotado pelo time de Porangabuçu na temporada e defende uma invencibilidade de sete jogos contra o Vovô.

Apesar do retrospecto positivo, o Bahia teve resultados recentes negativos. O time baiano sofreu uma goleada de 5 a 1 perante o Mirassol-SP, em Mirassol (SP), no domingo passado e foi eliminado para o América de Cali-COL, na Copa Sul-Americana, em julho. Apesar disso, o Tricolor é o melhor time nordestino do torneio e briga na parte de cima da tabela.

Para encerrar o mês, o Ceará viaja até São Paulo (SP), para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na segunda-feira, 29, às 20 horas. A equipe paulista passa por uma crescente na temporada e busca se consolidar na briga pelo G-6.

Apesar do favoritismo, o Tricolor Paulista enfrenta o Vovô após um difícil duelo de Copa Libertadores contra a LDU, do Equador, na semana anterior e pode apresentar sinais de desgaste durante o jogo.

Mesmo com duas partidas fora de casa, o Ceará tem condições de vencer os adversários do mês e precisa pontuar para não só continuar na briga por um lugar entre os 10 melhores times do campeonato, como precisa aumentar a distância para zona de rebaixamento, que hoje é de quatro pontos.

Por isso, as duas semanas de preparação e descanso serão essenciais. O técnico Léo Condé, por sinal, destacou a importância do período de Data Fifa. “Vamos aproveitar essas duas semanas para conhecer melhor os atletas que chegaram e recuperar atletas importantes”, disse o comandante alvinegro após a derrota contra o Juventude. (Colaborou João Pedro Oliveira)