Entre vendas e chegadas: Fortaleza se agarra à reformulação do elenco para reagir

O cenário para o Fortaleza no Brasileirão segue caótico e, talvez, seja melhor deixar a calculadora de lado por um tempo. Na projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais — referência neste tipo de cálculo, o Leão do Pici tem 85% de chance de rebaixamento. O número assusta, e a projeção de pontuação parece cada vez mais distante. O que resta é se apegar, mais uma vez, à expectativa de ventos melhores.
E tais expectativas estão depositadas, sobretudo, na reformulação do elenco, que se encaminha para ser completada. Ontem, assim como ocorreu em alguns dias das últimas semanas, foi uma data movimentada no Pici, com saídas e chegadas de jogadores. Os adeuses, desta vez, ficaram por conta dos jovens Gustavo Mancha e Kervin Andrade.
Gustavo Mancha, promovido ao profissional nesta temporada pelo ex-técnico do clube, Juan Pablo Vojvoda, foi um dos poucos atletas que, individualmente, conseguiu se destacar no atual elenco tricolor. Anunciado como reforço do Olympiacos, da Grécia, o zagueiro foi vendido por 4,5 milhões de euros, equivalentes a atuais R$ 28,6 milhões — tornando-se a segunda maior transferência da história do futebol cearense.
Apenas Hércules, que saiu para o Fluminense por R$ 29 milhões, custou mais caro que Gustavo Mancha. Em nota, o Leão agradeceu e desejou sucesso ao defensor, que segue tendo 20% dos seus direitos econômicos vinculados ao time cearense. “O Tricolor agradece toda a dedicação do zagueiro desde as categorias de base e sempre estará torcendo pelo seu sucesso profissional. Que o atleta possa brilhar em alto nível no futebol europeu”, diz o comunicado.
Kervin, por sua vez, teve como destino o futebol de Israel. O atacante vestirá a camisa 10 do Maccabi Tel Aviv, que comprou 60% dos direitos do jogador pertencentes ao Fortaleza, por 1,8 milhão de dólares — ou seja, R$ 9,8 milhões. O venezuelano ganhou destaque no Pici na temporada de 2024, quando teve boas atuações na Copinha e, posteriormente, passou a compor o elenco principal.
Assim como fez com Gustavo Mancha, o Fortaleza publicou uma nota de agradecimento ao jogador de 20 anos. "O Tricolor do Pici agradece todo empenho do atleta desde as categorias de base e sempre torcerá pelo seu sucesso profissional. Que Kervin continue brilhando nessa nova etapa da carreira", compartilhou o Leão.
Na contramão das saídas, vieram os anúncios de reforços. Após resolver entraves na negociação, o Fortaleza finalmente oficializou a chegada do meio-campista Yeison Guzmán, adquirido por 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5,4 milhões, com contrato até o final de 2027. O atleta, inclusive, já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear contra o Vitória-BA, no próximo dia 13, pelo Brasileirão.
Outro anunciado — mas esse um velho conhecido da torcida tricolor — foi Lucas Crispim. O “Parça”, como é conhecido no Pici, firmou contrato até dezembro de 2026. Ele retorna ao Fortaleza, clube que defendeu entre 2021 e 2023, após passagem pelo Buriram United, da Tailândia, onde atuou em 61 jogos, marcou 17 gols e deu 10 assistências.