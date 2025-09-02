Logo O POVO+
Estado tem três representantes no mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsall
O atual campeão Fortaleza, o rival Ceará e o tradicional São João do Jaguaribe se qualificaram para as oitavas de final do torneio
As três equipes cearenses conseguiram se classificar para o mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal e terão desafios distintos na segunda fase do campeonato. O Fortaleza só enfrentará algum conterrâneo em caso de final, enquanto São João do Jaguaribe e Ceará podem se encontrar em uma possível semifinal.

Os adversários já estão definidos. O Tricolor do Pici, líder do grupo A, pega o Sorriso-MT, que avançou em oitavo do B. O Alvinegro de Porangabuçu, quarto da chave B, encara o Vasco da Gama-RJ, quinto da outra chave. Já o São João de Jaguaribe (7º do A) duela com o Passo Fundo-RS (2º do B).

Atual campeão e com uma primeira fase invicta, o Leão demonstra ter condições para defender o título da edição de estreia da competição. Mesmo com a saída de nomes importantes, como Rômulo, Nardinho, Jackson Samurai e o goleiro Lambão, o Tricolor tem um elenco qualificado e com rodagem no futsal nacional.

No início da temporada, o Fortaleza teve alguma dificuldade após precisar formar um novo elenco. A equipe acabou tendo um desempenho ruim na Supercopa Brasil e foi vice para o São João do Jaguaribe na Copa Estado.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe encaixou e se classificou em primeiro, de forma invicta, com seis vitórias e quatro empates, conseguindo o melhor ataque do grupo e a segunda melhor defesa.

O nome de maior destaque da equipe cearense é o pivô Gugu Flores, artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro e na temporada. O camisa 10 marcou seis gols no certame nacional e 19 ao todo. Valdin, experiente ala ex-seleção, é mais um jogador que pode desequilibrar em favor do Fortaleza. Aos 46 anos, o camisa 13 marcou 12 gols no ano e é o vice-artilheiro da equipe.

O primeiro desafiante do Tricolor na busca pelo bicampeonato é o Sorriso-MT. A equipe do Centro-Oeste fez uma primeira fase irregular e teve dificuldades para se classificar. A equipe venceu somente uma das últimas cinco partidas, além de ter acumulado três derrotas. Sem um grande desfalque individual, o jogador mais perigoso do time é o pivô Romão.

Já o Ceará não teve tanta facilidade na fase de grupos. A equipe se classificou em quarto, com 16 pontos. Durante a fase inicial, a equipe Alvinegra venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado somente duas vezes.

Na Copa do Estado, o clube venceu os quatro primeiros jogos, mas foi derrotado no Clássico-Rei da última rodada da primeira fase. Nas semifinais, o clube foi eliminado pelo São João do Jaguaribe e teve de se contentar com o terceiro lugar.

O principal jogador do Vovô na atual temporada vem sendo o pivô Douglas Pecém, que tem 19 gols em 19 partidas. Contudo, no Campeonato Brasileiro, quem se destaca é o experiente ala Rafinha, que anotou seis tentos. O camisa 11 tem história no futsal do Vovô, mas fez parte do elenco do Fortaleza campeão brasileiro no ano anterior. No futsal estadual, o jogador também passou por Horizonte, Jijoca e São João do Jaguaribe.

O Vasco-RJ será o adversário do Alvinegro nas oitavas de final. A equipe carioca somou 17 pontos na fase inicial, fazendo um campeonato bastante consistente. O principal destaque é o pivô David Reis, que anotou 13 gols durante o ano.

O São João do Jaguaribe foi a equipe cearense de pior desempenho na primeira fase. O time interiorano se classificou como sétimo colocado e correu risco de eliminação na última rodada, perdendo quatro dos últimos cinco jogos do torneio, com direito a um 6 a 0 sofrido na rodada final.

A equipe do Vale do Jaguaribe se segura na tradição e no bom desempenho que a equipe obteve durante o primeiro semestre. O Verdão é o atual bicampeão do Campeonato Cearense, foi campeã do Nordeste em 2023 e venceu a Copa do Estado no início do ano, superando o Ceará nas semifinais e o Fortaleza na final.

A principal arma da equipe é o pivô Gigante, que marcou 22 gols na atual temporada. O atleta de 30 anos também fez parte do Fortaleza campeão brasileiro e teve uma passagem pelo Ceará. 

O adversário do São João do Jaguaribe é o Passo Fundo-RS, segundo colocado do Grupo B. A equipe gaucha terminou invicto a primeira fase e somou 24 pontos no certame. O principal jogador do time gaúcho é Rafael Basso, que já anotou nove gols no ano.

É importante lembrar que o Campeonato Cearense de Futsal ocorre de maneira simultânea ao Brasileiro da Modalidade, mas os jogos da primeira fase não se chocaram com o mata-mata do torneio nacional.

Na segunda fase do Campeonato Brasileiro, serão disputados jogos de ida e volta. Assim, as equipes que tiveram melhor desempenho na fase anterior poderão decidir em casa. As partidas de ida acontecerão entre 25 e 28 de setembro, enquanto os duelos de volta estão marcados para acontecer entre os dias 2 e 5 de outubro.

Confrontos das oitavas de final:

  • Fortaleza x Sorriso Futsal-MT
  • América-MG x Traipu-AL
  • Atlético Piauiense x Criciúma-SC
  • Ceará x Vasco-RJ
  • Yeesco-SC x Apodi-RN
  • Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe
  • Chapecoense-SC x São Joseense-PR
  • Paraná x São Miguel-PR

 

 

