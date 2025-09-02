Liverpool contrata Alexander Isak por valor recorde na Inglaterra

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira, 1º, no encerramento da janela de transferências europeia, a contratação do atacante sueco Alexander Isak, do Newcastle, em uma operação estimada pela imprensa em €145 milhões (cerca de R$ 923,5 milhões pela cotação atual), um recorde na Inglaterra.

O atacante de 25 anos se junta ao atual campeão da Premier League após um impasse de várias semanas com o Newcastle, seu clube desde 2022 e pelo qual marcou 23 gols em 34 jogos na temporada passada.

Em um breve comunicado, os Magpies simplesmente confirmaram "a venda do atacante Alexander Isak para o Liverpool por um valor recorde no Reino Unido".

O valor estimado em 145 milhões de euros pode aumentar para 150 milhões (R$ 955,4 milhões) se os bônus incluídos no contrato forem cumpridos, de acordo com vários meios de comunicação ingleses.

De qualquer forma, Isak se coloca no pódio das contratações mais caras da história, atrás de Neymar (222 milhões de euros por sua transferência do Barcelona para o PSG em 2017) e do francês Kylian Mbappé (180 milhões de euros quando se transferiu definitivamente do Monaco para o PSG em 2018.

Na Premier League, o sueco bate o recorde, superando transações como as do equatoriano Moisés Caicedo (do Brighton para o Chelsea em 2023) e do argentino Enzo Fernández (do Benfica para o Chelsea em 2023). (AFP)