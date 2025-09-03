Pausa para Data Fifa é oportunidade de Condé encaixar reforços no elenco

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Léo Condé, técnico do Ceará

A paralisação para a Data Fifa chega em boa hora para o Ceará. Sem jogos oficiais no período de duas semanas, o técnico Léo Condé terá um tempo importante para aprimorar a parte tática, especialmente de forma a adaptá-la aos reforços recém-contratados.

Após fechar a janela com cinco novos contratados, o Vovô conseguiu aumentar o nível técnico e a variedade de opções no elenco, mas ainda falta transformar esses recursos em entrosamento dentro de campo.

Até o momento, apenas três dos reforços pisaram o gramado com a camisa alvinegra: Vina, Paulo Baya e Rodriguinho. Todos ainda com poucos minutos, é verdade, mas tendo a confiança do técnico para se desenvolverem na sequência da temporada.

O retorno de Vina foi o movimento de maior impacto na janela. Ídolo da torcida e referência em sua primeira passagem pelo clube, o meia tem condições de elevar o nível ofensivo, seja atuando centralizado, como articulador, ou abrindo espaços para os pontas.

A expectativa agora é que Condé use a pausa para encontrar a função ideal para o camisa 29 e recuperar ao máximo seu ritmo competitivo. Ele reestreou pelo Vovô no sábado, 30, diante do Juventude e atuou por 22 minutos, mas mostrou que ainda precisa aprimorar a parte física, que pode ser melhorada já na Data Fifa.

Paulo Baya, por sua vez, chegou para ser uma opção de velocidade e agressividade pelos lados. Ao todo, ele soma apenas 49 minutos em campo pelo Ceará, sendo 24 contra o RB Bragantino e 25 contra o Grêmio.

Já Rodriguinho tem a menor minutagem entre os três. Entrando na reta final dos jogos ante Grêmio e Juventude, o meio-campista ainda não conseguiu apresentar seu futebol. Emprestado pelo Cruzeiro, ele tem facilidade para atuar tanto por dentro, quanto aberto e apresenta qualidade nas bolas paradas.

Enquanto isso, dois reforços ainda aguardam a estreia: o volante Vinícius Zanocelo e o centroavante Lucca. O meia, emprestado pelo Santos, chega com a missão de dar mais consistência ao meio-campo. Com boa saída de bola, passes verticais e leitura defensiva, ele pode ser peça-chave para dar equilíbrio ao time.

Lucca, por sua vez, foi contratado em definitivo até 2027 e é visto como aposta para o futuro. O jovem atacante, no entanto, terá a chance de mostrar serviço já neste momento, entrando na disputa por minutos no setor ofensivo com Pedro Raul, artilheiro da equipe.

Além de conhecer melhor as características de cada reforço, o Condé terá tempo para ajustar detalhes táticos da equipe. Durante quase duas semanas, ele poderá buscar alternativas para aumentar a competitividade e incrementar o poderio ofensivo do time, que decaiu nos últimos jogos. Para além disso, o período pode funcionar como ponto de recuperação do aspecto físico de jogadores que estavam lesionados, como Matheus Bahia, Fernandinho e Rafael Ramos.