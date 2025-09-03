Procura-se (outra) solução

Foto: FCO FONTENELE Renato Paiva foi demitido nesta terça-feira

A passagem do treinador Renato Paiva pelo Fortaleza chegou ao fim. Após reunião realizada nesta terça-feira, 2, a cúpula do Tricolor do Pici decidiu demitir o português, que encerrou seu vínculo 48 dias após assumir o comando da equipe. O Leão agora vai novamente ao mercado em busca de um nome para tentar salvar o clube do rebaixamento.

Paiva foi contratado com algumas missões difíceis. A primeira era substituir Juan Pablo Vojvoda, um dos maiores nomes da história do Fortaleza. A segunda — e mais importante — promover mudanças internas e protagonizar uma reação que tirasse o time da zona de rebaixamento da Série A. O objetivo principal, que era obter resultados em campo, não foi alcançado.

Foram dez partidas no comando do Leão, período em que Paiva conseguiu comemorar apenas uma vitória, diante do RB Bragantino-SP. Nos demais confrontos, acumulou três empates — contra Vélez Sarsfield, pela Libertadores, Corinthians-SP e Bahia, pela Série A — e seis derrotas, para Grêmio-RS, Botafogo-RJ, Fluminense-RJ, novamente o Vélez, Mirassol-SP e Internacional-RS. Nesse recorte, o Tricolor marcou oito gols e sofreu 17.

O desempenho representa apenas 20% de aproveitamento, sendo o quarto pior índice de um técnico do Fortaleza neste século — e o pior na Série A. Além disso, Renato Paiva deixou o Leão na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos de diferença para o primeiro time fora do Z-4, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O aproveitamento do ex-comandante do Fortaleza neste século só é superior ao de Maurício Barbieri, Ferdinando Teixeira — em sua última passagem — e Márcio Fernandes. A diferença é que nenhum dos três chegou a completar os dez jogos feitos por Paiva nas sequências citadas. Os números do português foram piores, por exemplo, que os de Zé Ricardo (23%), em 2019, e Marcelo Chamusca (25%), em 2020.

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, Renato Paiva afirmou que ainda se via como "solução" para o Fortaleza e que acreditava ser possível reverter o difícil cenário no Brasileirão. Em determinado momento da fala, o português enfatizou que, ao olhar para a equipe em campo, não sentia que o problema fosse ele.

"Eu tenho um histórico de que, quando sinto que não sou solução, coloco meu cargo à disposição. Nesse momento, eu não só sinto que sou a solução, como acredito que é possível nós sairmos (da zona de rebaixamento). Há jogadores para chegar e vamos agora ter tempo. É aproveitar esses dias livres para juntar os jogadores e entrosá-los. Em dois clubes eu senti que não era a solução e fui embora. Eu olho para minha equipe e não sinto que o problema seja o treinador, sinceramente", disse.

Com a decisão tomada, o Fortaleza precisa agir rápido na busca por um novo comandante, para que o período sem jogos na Data Fifa possa ser mais bem aproveitado. O Leão só volta a campo no próximo dia 13, para encarar o Vitória-BA, em casa, na Arena Castelão, e o período livre pode ser importante para que o novo treinador implemente suas ideias, conheça o elenco e faça as mudanças que considerar necessárias.