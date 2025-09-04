Em estreia de Ancelotti no Maracanã, Brasil enfrenta o Chile pelas Eliminatórias

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Carlo Ancelotti conduz treino da seleção brasileira

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira masculina volta a campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30min, para enfrentar o Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O último jogo do Brasil em casa pela competição marca também a estreia do técnico Carlo Ancelotti no Maracanã, templo do futebol nacional no Rio de Janeiro (RJ).

O duelo ganha destaque não pela classificação, — já garantida na vitória contra o Paraguai —, mas pela busca de desempenho e ajustes sob o comando do italiano. Terceira colocada na tabela, a Canarinho tenta diminuir a distância de dez pontos para a líder Argentina nos dois últimos compromissos do torneio.

A preparação para o confronto começou na segunda-feira, 2, com a apresentação do elenco na Granja Comary. Somente na terça-feira, 3, porém, o treinador pôde contar com todos os convocados. Raphinha, Alisson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Caio Henrique se juntaram ao grupo no segundo dia de treinos. Assim, o Brasil teve dois trabalhos completos antes de encarar a La Roja em jogo que também serve como teste para novas peças.

Com caras novas, o plantel verde e amarelo mais uma vez não conta com Neymar. O atacante ficou de fora da lista de convocados por questões físicas, segundo justificou Ancelotti. Maior artilheiro da história da seleção, o camisa 10 do Santos não veste a amarelinha desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho.

Vini Jr, que cumpre suspensão nas Eliminatórias, foi poupado por Ancelotti também do segundo jogo da Data Fifa, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4.000m de altitude. O italiano também não convocou outros nomes conhecidos, entre eles Rodrygo, com o discurso de conhecer novos jogadores.

O treinador perdeu quatro jogadores da convocação inicial devido a problemas médicos. Da lista inicial, Vanderson, Alex Sandro, Joelinton e Matheus Cunha foram cortados por lesão. Para substituir as peças, foram convocados Vitinho, Jean Lucas e Samuel Lino.

Para a estreia no Maracanã, Ancelotti prepara uma escalação ofensiva com Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli no ataque. "Eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem", explicou o italiano em entrevista coletiva ontem.

Ainda se adequando ao estilo de Ancelotti, a seleção vive um momento de expectativas com o trabalho do italiano. Esperanças que aliás são reforçadas no discurso do próprio Carleto. “A verdade é que depois de 24 anos sem ganhar um Mundial, é hora de ganhar. Temos uma grande responsabilidade neste sentido e estamos fazendo o melhor trabalho possível. Esse jejum aumenta a responsabilidade, mas aumenta a motivação”, disse o técnico.



O Chile, por sua vez, chega para o confronto com baixa confiança. Sem vencer há quatro partidas, ocupa a lanterna das Eliminatórias com apenas dez pontos. O país já está fora da próxima Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, o que ampliou a crise no futebol nacional. A equipe será comandada pelo interino Nicolás Córdova após a demissão de Ricardo Gareca.

O elenco chileno já não conta com figuras de peso como Arturo Vidal e Alexis Sánchez, símbolos de uma geração históricas. A nova formação aposta em jogadores mais jovens. Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic foi convocado, mas ainda se recupera de uma lesão na coxa e está fora da partida contra o Brasil.

Ficha técnica: Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Brasil

4-3-3: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Téc: Carlo Ancelotti



Chile

4-3-3: Vigouroux; Hormazábal, Díaz, Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría e Saavedra; Aravena, Lucas Asadi e Lucas Cepeda; Ben Bereton. Téc: Nicolás Córdova

Data: 4/9/2025

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Aléxis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Quarto árbitro: Alejandro Velásquez (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Transmissão: Globo e SporTV