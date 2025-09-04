Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico

Foto: Fernando Cartagena / AFP Martín Palermo, técnico argentino e ex-atacante

O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira, 3, o técnico argentino Martín Palermo como novo técnico da equipe. O ex-atacante, com passagem marcante pelo Boca Juniors, será o substituto de Renato Paiva, que foi demitido nessa terça-feira, 2. O comandante, que terá a missão de salvar o time do rebaixamento, assinou acordo válido até o fim desta temporada, com opção de renovação por mais um ano.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz apontou, em comunicado publicado no site do clube, que o treinador de 51 anos foi escolhido pelo potencial e pela capacidade de mexer com o elenco.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", apontou o dirigente.

Paz citou ainda a amizade de Palermo com Juan Pablo Vojvoda, hoje treinador do Santos, mas que fez história à frente do Fortaleza nas últimas temporadas — até ser demitido em julho, por conta dos maus resultados na Série A.

Maior artilheiro da história do Boca Juniors, Palermo foi um dos maiores centroavantes argentinos da história. Jogou ainda por Estudiantes-ARG e pelos espanhóis Alavés, Real Bétis e Villarreal, além da seleção de seu país. Como técnico, ainda tem uma carreira curta, mas já conta com o título de campeão paraguaio de 2024. Teve ainda passagens por Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG.

Palermo assume o Fortaleza em situação crítica na Série A. São apenas 15 pontos em 19 jogos, o que rende ao clube a 19ª — penúltima — colocação. O time está afundado na zona de rebaixamento desde a 11ª rodada, e está sete pontos atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. Restam 17 rodadas a serem jogadas, mas o time precisa de uma reação sem precedentes, já que nunca uma equipe com pontuação tão baixa se salvou da queda no modelo atual do Brasileirão.

O argentino será o terceiro técnico do Fortaleza no ano. Curiosamente, nenhum dos três é brasileiro. A temporada começou sob o comando de Vojvoda, considerado o maior técnico da história do clube. Após quedas precoces em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, perda de final do Campeonato Cearense e péssima campanha na Série A, treinador foi demitido.

O substituto foi Renato Paiva, em passagem breve. Foram 48 dias, com 10 partidas e apenas 20% de aproveitamento. O português foi demitido com apenas uma vitória e com o Fortaleza na vice-lanterna e eliminado da Copa Libertadores.

O bastão agora está nas mãos de Palermo, que tentará superar um imenso desafio com o Fortaleza.