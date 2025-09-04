Lucca exalta Ceará, elogia cidade e afirma: "Estou louco para jogar"

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Lucca vai disputar com Pedro Raul uma vaga no ataque

De volta para casa, como ele mesmo definiu, o atacante Lucca foi apresentado oficialmente pelo Ceará na tarde de ontem, no CT de Porangabuçu. Cria da base alvinegra, o jogador retorna ao time após passagem no Internacional-RS. Para ele, a volta ao Vovô é significativa pela oportunidade de atuar novamente onde foi formado como pessoa e atleta.

"O Ceará, para mim, é quase tudo. Ele me formou como atleta e pessoa, me deu acesso aos primeiros sonhos de criança. É muito bom estar aqui, é um prazer estar vestindo essa camisa de novo. Espero ter momentos incríveis. Para minha esposa, que a gente casou e esperava ficar muito tempo fora, estar de volta é muito bom. Eu falava para todo mundo lá (Porto Alegre), que é a melhor cidade do mundo (Fortaleza)", comentou em entrevista coletiva.

Ainda na conversa com a imprensa, o atleta enalteceu o desempenho elenco do Alvinegro na temporada e reforçou que deseja ajudar o grupo para alcançar os objetivos. Aos 22 anos, ele assinou contrato com o Vovô até o fim de 2027.

"O Ceará tem feito um bom trabalho, vi que é um grupo de jogadores que todo mundo trabalha. Não tem briga de ego, nada disso, fiquei muito feliz de estar nesse ambiente. Eu estou aqui para fazer minha função, sou centroavante e vivo de gols. Tenho certeza que as coisas vão fluir. Quero ajudar dando assistência ou fazendo gol."

Outro ponto comentado durante a apresentação foi a disponibilidade para vestir a camisa alvinegra. Questionado se já pode atuar no próximo compromisso da equipe, no dia 14, domingo, diante do Vasco da Gama-RJ, ele foi enfático ao afirmar que "está louco para jogar".

"Estou preparado, pronto e louco para jogar. É um prazer trabalhar com o Léo (Condé), quero seguir o que ele gosta. Fiz muitos jogos antes da parada e depois não tive mais chances, mas continuei treinando muito bem", destacou Lucca.

Em outro momento, o jogador voltou a elencar a cidade de Fortaleza como um dos motivos para o retorno e chegou a revelar, em tom de brincadeira, que sua paixão pela capital cearense é ponto de discussão com a esposa.

"Foi um conjunto de motivos para voltar. Eu queria ter mais espaço e estou na minha cidade. É aqui que eu cresci e todas as férias eu venho e não quero sair. Até entro em conflito com minha esposa porque ela quer viajar e eu quero sempre voltar para cá."

Por fim, perguntado sobre disputar posição com Pedro Raul, artilheiro do Ceará no ano, Lucca afirmou que "quer aprender" com o camisa 9 e não descartou a possibilidade de a dupla jogar junta.

"Eu tenho uma grande admiração pelo Pedro Raul, sei das qualidades dele e ele vem fazendo muitos gols. Com certeza quero aprender com ele, chego para ajudar. Quem vai decidir é o Léo. Seja como for, quero ajudar, quero ter meu espaço [...] Acho que dá pra gente jogar junto, tenho mobilidade", disse o camisa 99.