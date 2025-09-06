Condé se torna o técnico com mais dias seguidos comandando o Ceará no século

Foto: Samuel Setubal Léo Condé subiu à Série A e foi campeão cearense no Ceará

O trabalho de Léo Condé não se limita aos resultados em campo. O treinador vem escrevendo também uma trajetória de peso na história do Ceará. Isso porque hoje o mineiro de 47 anos alcança a marca de 428 dias seguidos no comando do Alvinegro de Porangabuçu, tornando-se o técnico com a passagem ininterrupta mais longa pelo clube neste século.

Com mais de um ano em solo cearense, o comandante iniciou sua trajetória com um resultado adverso: derrota para o Santos no dia 5 de julho de 2024, em confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. Todavia, como é de ciência geral, o trabalho ganhou corpo e conquistou torcida, elenco e diretoria.

Dono de um comportamento reservado e determinado, Condé recalculou a rota do Ceará, reconduziu a equipe à elite do futebol brasileiro e ergueu a taça do Campeonato Cearense de 2025. Além das conquistas, ele conseguiu dar ao time uma identidade competitiva e trouxe estabilidade a um cargo tradicionalmente marcado por mudanças constantes.

"A continuidade do Condé no Ceará se deve muito ao mérito que ele conquistou desde quando ele chega no Ceará. Era situação muito adversa na Série B do ano passado e conseguiu se reinventar. Nesse ano de 2025 mais ainda, conquistando não só o Campeonato Cearense, mas fazendo uma boa campanha de Série A mesmo com as limitações que o Ceará tem. A maneira como ele conduziu todo esse processo mostra muita serenidade e foco. O caminho que o Ceará adotou com o Condé foi bom para os dois, tanto para o clube como também para o próprio treinador", avalia Thiago Minhoca, comentarista esportivo da Rádio O POVO CBN.

No último dia 21 de agosto, o treinador já havia ultrapassado Guto Ferreira, que somou 412 dias entre 2020 e 2021, e assumido a segunda colocação entre os técnicos mais longevos do Ceará no século XXI. Agora, ao atingir os 428 dias, supera Sérgio Soares, que permaneceu 427 dias entre 2013 e 2014, assumindo o topo desse ranking no século. O levantamento foi feito pelo historiador Mauro Bastos e pelo educador museal do Ceará Gabriel Arcelino.

As projeções, por sinal, podem torná-lo ainda mais histórico. Se o treinador permanecer no cargo até o fim do Brasileirão, em 7 de dezembro, chegará a 520 dias consecutivos, o que o colocará acima da passagem mais longa do "soldado alvinegro" Dimas Ferreira, que comandou o time por 466 dias entre 1994 e 1995.

Mais à frente, caso renove contrato até 2026 e cumpra o vínculo até o fim — desejo da diretoria —, Condé atingirá 909 dias no comando do Alvinegro, se tornando o treinador com mais tempo consecutivo no cargo em todos os tempos, superando nomes como Vitório Teixeira e Caiçara.

Além da longevidade, o mineiro de 47 anos já soma 68 jogos oficiais pelo clube, sendo 34 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. Embora ainda atrás de Guto Ferreira em número de partidas em uma única passagem — foram 94 entre 2020 e 2021 —, Condé se aproxima gradualmente e tem totais condições de alcançar e até superar essa marca.

Treinadores com mais dias consecutivos no Ceará



Vitório Teixeira – 749 dias (1939–41)



Caiçara – 735 dias (1980–82)



Vitório Teixeira – 574 dias (1947–48)



Caiçara – 521 dias (1975–76)



Vitório Teixeira – 497 dias (1942–43)



Dimas Filgueiras – 466 dias (1994–95)



Janos Tatray – 445 dias (1961–62)



Léo Condé – 428 dias (2024–)



Sérgio Soares – 427 dias (2013–14)



Guto Ferreira – 412 dias (2020–21)