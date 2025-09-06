Fortaleza chega a 3 mil adesões de novo plano gratuito de sócio-torcedor

Foto: AURÉLIO ALVES Mais de 3 mil torcedores já aderiram ao plano de sócio-torcedor gratuito do Fortaleza.

O Fortaleza anunciou ontem que mais de 3 mil torcedores já aderiram ao "Pra Todo Tricolor", novo plano gratuito de sócio-torcedor, lançado pela manhã. O programa dará acesso gratuito limitado a até três jogos para cada adepto cadastrado.

Com a ação, o clube tem como principal meta aumentar a adesão da torcida nas arquibancadas. Atualmente, dentre os 20 clubes da Série A 2025, o Tricolor é o 14º colocado em média de público, contabilizando 21.058 torcedores por rodada. A medida também visa contemplar os torcedores que, por falta de incentivo ou de condições financeiras, acabaram por se afastar dos estádios.

Nas próximas seis rodadas disputadas pelo time agora comandado por Martín Palermo na Série A, quatro das partidas ocorrerão na Arena Castelão.

O cadastro já está disponível no site Sócio Fortaleza. Quem se cadastrar poderá ter acesso gratuito em setores e partidas previamente definidos pelo clube. O número de vagas também será limitado, e o check-in dependerá exclusivamente do cadastro facial do torcedor.



Seguindo a ordem de prioridade para confirmação de presença, os participantes do plano gratuito ficarão em quarto lugar, tendo acesso antes da abertura ao público em geral, mas após os sócios dos planos pagos. Além disso, o "Pra Todo Tricolor" não permite inclusão de crianças, dependentes ou convidados, assim como não prevê direito a voto.

De acordo com Márcio Persivo, gestor do Sócio Fortaleza, a proposta é abrir espaço para novos públicos e aproximar ainda mais a torcida do clube.

“Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores”, explicou.O dirigente destacou ainda o caráter social da medida, voltada especialmente a torcedores que não conseguem custear mensalidades. “O plano também visa oportunizar que mais torcedores tenham a experiência de acompanhar o Leão no estádio. Desde aquelas que não têm condições financeiras até as que ainda não foram por falta de incentivo”, acrescentou. (Com Lara Santos/Especial para O POVO)