Palermo desembarca em Fortaleza motivado pelo desafio de salvar o Fortaleza da queda

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2025: Marcelo Paz em desembarque do novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo no Aeroporto Internacional Pinto Martins. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

A última grande esperança do Fortaleza para salvar um ano que tem sido — até aqui — catastrófico chegou. O recém contratado treinador argentino Martín Palermo desembarcou na capital cearense nesta sexta-feira, 5, e, acolhido por alguns torcedores presentes no Aeroporto de Fortaleza, deu suas primeiras palavras como novo comandante do Leão.

Realista quanto ao atual panorama vivido pela equipe, que hoje possui sete pontos a menos que o Santos — primeiro time acima da zona de rebaixamento —, o argentino utilizou a palavra "desafio" para classificar a missão de manter o Leão na Série A. Ainda assim, não demonstrou temor em assumir uma equipe neste panorama.

Para ele, o nível da dificuldade da crise que precisa ser controlada e a dimensão da arrancada que a equipe precisa dar para se salvar da Série B foram inclusive o combustível que o motivou a aceitar a proposta do clube de forma tão rápida. Na breve fala, ele também salientou a crença na força do elenco tricolor para reverter o cenário negativo.

“Obviamente, o desafio que temos como prioridade é deixar o Fortaleza na primeira divisão. Foi o que me motivou. Sabemos que é uma situação complicada, mas temos elenco para poder revertê-la. Quero conhecer rápido os jogadores, saber como eles estão, principalmente, e dar tranquilidade para enfrentar o próximo compromisso”, disse.

Embora "El Titán", como é conhecido, não tenha citado a torcida tricolor para a imprensa, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, revelou, após a breve apresentação do argentino, que o clima da torcida também foi um tópico levantado por Palermo antes de assinar o contrato com o Leão. A principal preocupação do treinador era entender como os adeptos têm se sentido ao viver uma temporada aquém do esperado diante de grandes resultados nos últimos anos, quando o Fortaleza demonstrou maior competitividade.

O gestor assegurou ao técnico —com transparência — sobre o cenário de decepção vivido pelo torcedor tricolor, mas com um discurso de quem busca finalmente realinhar os caminhos do clube, fez questão de demonstrar acreditar que Palermo poderá ser a força a colocar o Fortaleza novamente nos trilhos.

“É interessante que ele perguntou algumas coisas do clube, mas perguntou muito como estava a torcida. Eu disse que a torcida estava, no momento, um pouco chateada. Normal pelo ano ruim, e nós assumimos essa responsabilidade como gestão. Mas eles querem exatamente essa fagulha a mais, de uma vitória, de um time guerreiro, para abraçar e estar junto. Passamos o momento para ele com transparência. Naquele instante, a gente já definiu que era ele”, concluiu.

Para iniciar da maneira mais rápida possível esse recomeço, Palermo já iniciará as atividades com os jogadores do Fortaleza neste sábado, dia 6, no Centro de Excelência Alcides Santos. O treinador terá sete dias antes do seu primeiro desafio como técnico do Leão, que será contra o Vitória-BA, no dia 13, na Arena Castelão, pela Série A. Até lá, Marcelo Paz espera que o torcedor se sinta inspirado a voltar novamente às arquibancadas, para ser mais uma peça de motivação a empurrar o clube novamente aos caminhos da vitória. (Com Mateus Moura)