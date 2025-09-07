Brasil perde para Itália na semifinal e encara Japão na disputa pelo bronze do Mundial

Foto: Foto por LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP ￼ANTROPOVA foi o destaque da vitória italiana

Novamente, o Brasil foi superado pela Itália. Pouco mais de um mês após o vice-campeonato da Liga das Nações, a Seleção perdeu para as italianas por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13, neste sábado, pela semifinal do Mundial de vôlei feminino. O jogo foi disputado em Bangkok, na Tailândia.

Na outra semifinal, a Turquia venceu o Japão de virada por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/17, 25/18 e 27/25.

Assim, o Brasil disputará o terceiro lugar. As brasileiras encaram o Japão, adversário já conhecido, que enfrentaram na semifinal desta edição da Liga das Nações. As equipes se enfrentam neste domingo, às 5h30 (de Brasília).

Por sua vez, a Itália busca o bicampeonato do Mundial. A equipe conquistou o título apenas uma vez, em 2002, e ficou com o vice em 2018. Neste domingo, às 9h30, as italianas encaram a Turquia na grande final.

O jogo

O primeiro set começou com domínio do Brasil. Após a troca de pontos inicial, a Seleção se impôs e abriu sete de vantagem. Depois de dois tempos técnicos da Itália, a atual campeã da Liga das Nações cortou a diferença para apenas um ponto, mas a equipe de José Roberto Guimarães fechou o período em 25 a 22. Rosamaria e Gabi se destacaram, com seis pontos cada.

No segundo set, o equilíbrio se manteve. A Itália largou na frente, mas, na metade do período, o Brasil igualou o marcador em 12 a 12. Porém, após uma boa sequência, as italianas abriram quatro de vantagem e administraram o placar, fechando em 25 a 22. O destaque da equipe europeia foi a oposta Antropova, que marcou seis pontos, sendo quatro de ataque e dois de bloqueio.

Dando sequência ao equilíbrio visto na partida, o terceiro set foi acirrado. Após seis mudanças de liderança, a reta final do período estava em 22 a 22, com o Brasil buscando o empate em dois pontos de bloqueio. Depois de um tempo técnico, as duas equipes continuaram trocando pontos, e as brasileiras suportaram a pressão ao defender dois set points e fechar o período em 30 a 28.

Próxima da eliminação, a Itália entrou pressionada no quarto set. A atual campeã da Liga das Nações cometeu três erros de ataque consecutivos, mas o Brasil não conseguiu aproveitar a má fase da adversária e permitiu que as italianas abrissem quatro pontos de vantagem. Apesar da Seleção diminuir a diferença, a equipe europeia confirmou a reação e levou o jogo ao tiebreak, vencendo por 25 a 22.

O equilíbrio da partida se manteve no tiebreak, mesmo com as equipes cansadas. Forçando erros de saque, Brasil e Itália estavam empatados em 5 a 5 no início do último período. O ritmo intenso continuou e, mesmo após as italianas abrirem dois pontos de vantagem, as brasileiras reagiram e igualaram o placar em 10 a 10. Depois de um erro de saque, a Seleção emendou dois pontos de bloqueio, mas viu uma reviravolta da Itália, que fechou o jogo em 15 a 13.