Ceará retoma treinos com foco no Brasileirão e semana cheia para integrar reforços

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Vina participa de atividades do Ceará durante Data Fifa

O Ceará manteve a rotina de treinos ao longo da semana no Carlos de Alencar Pinto, aproveitando a pausa do Brasileirão pela Data Fifa para corrigir erros, ajustar o time e entrosar os novos reforços. Após a folga concedida neste fim de semana, o elenco retoma as atividades na próxima terça-feira, 9, com foco no duelo diante do Vasco da Gama-RJ, no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, para voltar ao G-10 da competição.

O duelo no Rio de Janeiro é considerado crucial também para os planos do clube, que precisa se distanciar da zona da degola e reencontrar estabilidade. Atualmente, apesar de estar em 11º lugar, a distância é de apenas quatro pontos.

Por isso, o técnico Léo Condé tem valorizado cada sessão de treino, aproveitando a semana cheia para corrigir falhas recorrentes, recuperar jogadores e, principalmente, inserir gradativamente os reforços contratados na última janela de transferências.

Ao todo, cinco nomes chegaram para reforçar o elenco: Vina, Paulo Baya, Lucca, Rodriguinho e Zanocelo. Das novas caras, apenas o volante que estava no futebol português ainda não estreou.



Cada um deles representa uma aposta diferente, mas todos carregam a missão comum de elevar o nível técnico e oferecer alternativas a um time que vinha sofrendo pela falta de soluções ofensivas.

O Vovô possui atualmente o segundo pior ataque da Série A, marca que compromete diretamente sua campanha e ajuda a explicar a proximidade com a zona de rebaixamento.

Condé, ciente da urgência em transformar números em resultados, tem intensificado o ritmo de treinos, buscando acelerar o processo de adaptação dos recém-chegados. O objetivo é encontrar uma formação capaz de equilibrar criatividade no ataque e solidez defensiva.

Apesar da prioridade em melhorar a produção ofensiva, o treinador não descuida da retaguarda: enfrentar o Vasco em São Januário promete ser uma missão de alta intensidade, em que cada detalhe poderá definir o resultado.

A expectativa é que, até a viagem para o Rio de Janeiro, Condé já tenha um esboço definido da equipe titular. A principal incógnita recai justamente sobre os reforços, que ainda não iniciaram partidas como titulares.

O treinador deverá avaliar, até os últimos treinos, quem reúne as melhores condições físicas e técnicas para começar jogando em um duelo de tamanha importância.

Com mais uma semana cheia de trabalhos antes da retomada da Série A, o Ceará busca se energizar em meio às adversidades.

A receita envolve aproveitar a rejuvenescida trazida pelos reforços e corrigir falhas persistentes que custaram pontos importantes. O desafio é grande, mas a mensagem que ecoa em Porangabuçu é clara: reagir para ver o Z-4 de cada vez mais longe.