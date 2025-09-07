Logo O POVO+
Ceará retoma treinos com foco no Brasileirão e semana cheia para integrar reforços
Esportes

Ceará retoma treinos com foco no Brasileirão e semana cheia para integrar reforços

Léo Condé tem valorizado cada sessão de treino, aproveitando a semana cheia para corrigir falhas recorrentes, recuperar jogadores e, principalmente, inserir gradativamente os reforços contratados na última janela de transferências
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Vina participa de atividades do Ceará durante Data Fifa (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Vina participa de atividades do Ceará durante Data Fifa

O Ceará manteve a rotina de treinos ao longo da semana no Carlos de Alencar Pinto, aproveitando a pausa do Brasileirão pela Data Fifa para corrigir erros, ajustar o time e entrosar os novos reforços. Após a folga concedida neste fim de semana, o elenco retoma as atividades na próxima terça-feira, 9, com foco no duelo diante do Vasco da Gama-RJ, no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário, para voltar ao G-10 da competição.

O duelo no Rio de Janeiro é considerado crucial também para os planos do clube, que precisa se distanciar da zona da degola e reencontrar estabilidade. Atualmente, apesar de estar em 11º lugar, a distância é de apenas quatro pontos.

Por isso, o técnico Léo Condé tem valorizado cada sessão de treino, aproveitando a semana cheia para corrigir falhas recorrentes, recuperar jogadores e, principalmente, inserir gradativamente os reforços contratados na última janela de transferências.

Ao todo, cinco nomes chegaram para reforçar o elenco: Vina, Paulo Baya, Lucca, Rodriguinho e Zanocelo. Das novas caras, apenas o volante que estava no futebol português ainda não estreou.

Leia mais

Cada um deles representa uma aposta diferente, mas todos carregam a missão comum de elevar o nível técnico e oferecer alternativas a um time que vinha sofrendo pela falta de soluções ofensivas.

O Vovô possui atualmente o segundo pior ataque da Série A, marca que compromete diretamente sua campanha e ajuda a explicar a proximidade com a zona de rebaixamento.

Condé, ciente da urgência em transformar números em resultados, tem intensificado o ritmo de treinos, buscando acelerar o processo de adaptação dos recém-chegados. O objetivo é encontrar uma formação capaz de equilibrar criatividade no ataque e solidez defensiva.

Apesar da prioridade em melhorar a produção ofensiva, o treinador não descuida da retaguarda: enfrentar o Vasco em São Januário promete ser uma missão de alta intensidade, em que cada detalhe poderá definir o resultado.

A expectativa é que, até a viagem para o Rio de Janeiro, Condé já tenha um esboço definido da equipe titular. A principal incógnita recai justamente sobre os reforços, que ainda não iniciaram partidas como titulares.

O treinador deverá avaliar, até os últimos treinos, quem reúne as melhores condições físicas e técnicas para começar jogando em um duelo de tamanha importância.

Com mais uma semana cheia de trabalhos antes da retomada da Série A, o Ceará busca se energizar em meio às adversidades.

A receita envolve aproveitar a rejuvenescida trazida pelos reforços e corrigir falhas persistentes que custaram pontos importantes. O desafio é grande, mas a mensagem que ecoa em Porangabuçu é clara: reagir para ver o Z-4 de cada vez mais longe.

O que você achou desse conteúdo?