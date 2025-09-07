De olho na Série B, Floresta recebe o Caxias na estreia do quadrangular do acesso

Foto: Kely Pereira/Floresta EC O Floresta terminou a primeira fase desta Série C na 8ª colocação

Após conquistar uma classificação inédita para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta começará a escrever um novo e importantíssimo capítulo de sua história. Neste domingo, 7, o Verdão da Vila Manoel Sátiro recebe o Caxias-RS no Estádio Domingão, em Horizonte, no primeiro jogo do quadrangular do acesso à Série B.

Neste ano, as equipes só se enfrentaram em uma única ocasião, coincidentemente, também em uma rodada de estreia, mas da primeira fase da Terceirona.

Na ocasião, o Grená do Povo foi o mandante e saiu vencedor com gol marcado por Willen Mota. Além de marcar a estreia de ambos na competição, a partida ficou registrada por ter tido o primeiro gol originado a partir da nova regra de reposição de bola dos goleiros.

No lance em questão, o goleiro Dalton, do Floresta, segurou a bola nas mãos por mais de oito segundos e, em consequência da mudança de regra, foi assinalado escanteio a favor da equipe de Caxias do Sul — jogada que resultou no único gol do confronto.

Desfalques e caras novas

Para este novo encontro entre as equipes, o técnico Leston Júnior terá duas ausências. A primeira é o goleiro Dalton, que segue tratando uma luxação no ombro esquerdo, sofrida no embate contra o Figueirense, na 18ª rodada da primeira fase. A segunda é o herói da classificação e artilheiro do Verdão na temporada, Ruan.

O atacante, autor dos dois gols na vitória sobre o São Bernardo-SP que garantiu a vaga do escrete cearense nesta fase, recebeu o terceiro cartão amarelo após tirar a camisa para comemorar o primeiro dos tentos marcados e terá de cumprir suspensão automática no confronto deste domingo, 7.

Todavia, se o comandante do Verdão terá duas baixas, por outro lado, contará também com dois reforços à disposição: o goleiro Milton e o zagueiro Lucas Mingoti. Aos 34 anos, o arqueiro foi contratado vindo do Central-PE, após ter sido um dos destaques da melhor defesa da Série D desta temporada — ao lado do Inter de Limeira-SP — ao sofrer somente sete gols em 14 jogos.

Já o defensor de 25 anos também participou da Série D deste ano ao defender o Ceilândia-DF. Ambos os atletas foram anunciados na tarde da última sexta-feira, 5, e já estão à disposição de Leston Júnior para os jogos do quadrangular.

Quadrangular do acesso

Nesta fase, os times de um mesmo grupo se enfrentarão em duelos de ida e volta. Após as seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada chave terão vaga garantida na Série B de 2026, enquanto os líderes disputarão ainda a final, também em jogos de ida e volta.

Com isso, para conquistar o sonhado acesso à Segundona, o Floresta terá que concluir esta fase entre os dois primeiros colocados do Grupo B, que conta ainda com Caxias, São Bernardo e Londrina-PR.

Floresta x Caxias pela Série C 2025: provável escalação

Floresta



3-5-2: Dheimisson (Milton); Vitão, Ícaro e Thomas Kayky; Ludcke, Rodriguinho, Guilherme, Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Téc: Leston Júnior

Caxias

4-3-3: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn (Lorran) e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Welder (Gustavo Nescau) Técnico: Júnior Rocha

Floresta x Caxias pela Série C 2025: ficha técnica

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 07/9/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa/GO e Tiego Henrique dos Santos Braga/GO

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Floresta x Caxias pela Série C 2025: onde assistir ao vivo à transmissão