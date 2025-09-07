Ídolo do Ferroviário, Edson Cariús estará em chapa de oposição nas eleições do clube

Foto: Lenilson Santos Edson Cariús retorna de suspensão e encara o Pacajus

O atacante Edson Cariús, ex-Fortaleza e ídolo do Ferroviário, está em uma das chapas que vão tentar a candidatura à presidência do Tubarão da Barra nas eleições que devem acontecer em novembro deste ano.

Conforme apurou o Esportes O POVO, Cariús se juntará a Newton Filho, ex-presidente do clube, bem como a outros nomes que já estiveram no Ferroviário: Fernando Lobo e Marcelo Caetano

O ofensivo, que ainda está em atividade, será um dos pilares da chapa, que conta com um grupo superior a 20 pessoas. A tendência é que o camisa 9 concorra como presidente ou vice-presidente, mas ainda não há definição.

No mesmo período, a possibilidade é que o atacante assuma a função de dirigente, mas atue como jogador na Fares Lopes. Contudo, não vestirá a camisa do Ferrão, e sim a do Tirol, devendo ser anunciado nos próximos dias.

Segundo o ex-presidente Newton Filho, a ideia ainda está em estágio inicial, mas já há um grupo de 20 pessoas para formar a chapa e disputar as eleições do clube, ainda sem data, mas possivelmente em novembro.

"Vamos resgatar a credibilidade do clube, fortalecimento da marca, viabilizar alternativas para recuperar o patrimônio e fiscalizar a SAF com um departamento jurídico forte".

Newton comandou o clube durante os anos de 2019 e 2022. No período, a equipe disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e chegou a ficar próximo a fase de mata-mata em duas oportunidades: 2019 e 2020.

Com Victor Barros