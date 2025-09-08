Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

Foto: Kena Betancur / AFP Carlos Alcaraz comemora vitória sobre Jannik Sinner na final do US Open

Número 1 do mundo, Jannik Sinner conseguiu algo que ninguém nesta edição do US Open havia conseguido: venceu um set de Carlos Alcaraz. Mas foi apenas um. Na terceira final consecutiva de Grand Slam entre os dois, o espanhol derrotou o italiano por 3 sets a 1 (parciais 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4), neste domingo, 7, e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira.

Alcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao derrotar Sinner, e retomando a liderança do ranking da ATP, que o italiano ocupava desde junho de 2024.

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final em Nova York fez com que a partida começasse com quase uma hora de atraso, com milhares de espectadores tentando acessar a quadra central. Após longas esperas devido a controles adicionais de segurança, o público desfrutou a mais recente grande batalha do ano entre Alcaraz e Sinner, desta vez com a vitória do espanhol.

Vencedor de Roland Garros em junho e derrotado em Wimbledon em julho, Alcaraz conquistou uma vitória que ampliou sua vantagem sobre Sinner na disputa por títulos do Grand Slam. O espanhol de 22 anos conta agora com seis títulos, enquanto Sinner, de 24, conquistou quatro. Eles dominam amplamente o cenário do tênis masculino — são duas temporadas completas que eles dividem todos os Grand Slams entre si.

Assim como na final de Wimbledon, Sinner se recuperou de um início fraco empatando após perder o primeiro set para Alcaraz, mas desta vez o espanhol interrompeu seu avanço em uma decisão disputada sob uma cobertura com a chuva caindo em Nova York.

Sinner, que estava invicto em suas últimas 27 partidas em Grand Slams de quadra dura, fracassou em sua tentativa de se tornar o primeiro a reter o troféu desde que Roger Federer conquistou cinco títulos seguidos entre 2004 e 2008.

Do outro lado da rede, Alcaraz vivenciou um maravilhoso "déjà vu". Assim como na final de 2022, o espanhol levou para casa o prêmio duplo: o troféu do US Open e a posição de número um do ranking mundial. Por pouco, não foi o primeiro tenista masculino a ser campeão no Grand Slam dos EUA sem perder sets em toda a história da Era Aberta.

O espanhol e o italiano ainda foram os primeiros a se enfrentar em três finais de Majors em uma única temporada. A expectativa pela partida atraiu estrelas de outros esportes (Pep Guardiola e Sergio Pérez), da música (Bruce Springsteen) e do cinema (Ben Stiller).

Com 48 minutos de atraso, Alcaraz e Sinner finalmente entraram em quadra para disputar ambos seu segundo título do US Open e a vaga de número um do mundo. Assim como fez na semifinal contra o sérvio Novak Djokovic, o espanhol mostrou confiança ao optar por começar a partida na devolução e quebrar o saque de Sinner no game de abertura.

O espanhol tentou continuar intimidando com seu infinito leque de truques, como uma direita convertida em drop shot. O primeiro set foi vencido pelo espanhol em 38 minutos, mas o roteiro mudou abruptamente no segundo.

Uma quebra logo no início deu a Sinner a confiança necessária para se manter forte no fundo da quadra e limitar o número de erros que estava cometendo. Alcaraz perdeu um set pela primeira vez em todo o torneio, mas sua resposta foi imediata e contundente.

Na terceira parcial, ele retomou o controle e quase venceu o primeiro set por 6-0 na história desta rivalidade, que chegou a 15 duelos, com 10 vitórias do espanhol.

Contra as cordas, Sinner se recuperou no início do quarto set, mas Alcaraz continuou pressionando até encontrar a quebra necessária no quinto game. Perdendo por 5 a 4, o italiano salvou dois championship points, mas se rendeu ao espanhol no terceiro, e o parabenizou com um sorriso na rede.

A vitória confirma a superioridade atual de Alcaraz, com sete vitórias nas últimas oito partidas, e representa um final decepcionante para Sinner que vinha fazendo uma temporada extraordinária, na qual chegou a quatro finais de Grand Slam.