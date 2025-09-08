Fortaleza encara sequência decisiva de 6 jogos para manter vivo objetivo de fugir do Z-4

Foto: Lucas Emanuel/FCF Reintegrado ao elenco, Deyverson pode ser novidade do time na sequência da Série A

Seis jogos, uma esperança. É dessa forma que o Fortaleza, agora sob o comando de Martín Palermo, precisa encarar a agenda que terá após a Data Fifa. Nesse período, o Tricolor disputará seis partidas, sendo quatro delas no Castelão, além de confrontos diretos contra adversários que também brigam para escapar do rebaixamento. Atualmente, o clube ocupa a 19ª colocação, com apenas 15 pontos, sete a menos que o primeiro time fora da zona de descenso.

O desafio inicial será neste sábado, 13, diante do Vitória-BA, na Arena Castelão, às 16 horas. O time baiano também mudou de treinador recentemente e agora é comandado por Rodrigo Chagas, que foi efetivado após a vitória sobre o Atlético-MG, na rodada passada. O Leão da Barra abre a zona de rebaixamento com 22 pontos, tornando o duelo ainda mais decisivo para os cearenses.

Na sequência, vem a tarefa mais complicada da série: enfrentar o Palmeiras-SP. No sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas, o Tricolor do Pici encara um dos candidatos ao título nacional. Apesar da evidente dificuldade, existe um detalhe que pode pesar: o Alviverde estará no meio da disputa das quartas de final da Libertadores contra o River Plate, da Argentina. O confronto contra o Leão do Pici acontece justamente entre os dois jogos da eliminatória continental, o que pode influenciar na escalação e no desgaste da equipe paulista.

Superado este obstáculo, o Tricolor terá quatro compromissos em que, dependendo do desempenho já mostrado sob a batuta de Palermo, podem ser vistos como oportunidades reais de pontuar e ganhar fôlego na luta contra a queda.

No dia 27, recebe o Sport-PE no Castelão. O Rubro-Negro pernambucano é o lanterna da Série A e venceu apenas uma vez em toda a competição. Poucos dias depois, em 2 de outubro, encara o São Paulo, também em casa. O Tricolor paulista, sob o comando de Hernán Crespo, vive fase de recuperação e busca vaga na Libertadores 2026.

Em seguida, o Fortaleza viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude-RS, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), no domingo, 5, às 18h30min. O Jaconero vem em fase de recuperação, mas também ocupa a zona de rebaixamento, tendo 21 pontos.

O ciclo do Fortaleza se encerra contra o Vasco da Gama-RJ, novamente no Castelão, em data prevista para 25 de outubro e com horário a ser definido pela CBF. É justamente o Cruzmaltino hoje o primeiro time fora do Z-4, o que aumenta o caráter de decisão.

Logo depois dessa sequência, o time cearense terá dois dos adversários mais duros do campeonato: Cruzeiro-MG e Flamengo, ambos postulantes ao título. Por isso, a urgência de pontuar nos próximos compromissos é ainda maior. Para manter viva a esperança de escapar do descenso e reacender a confiança do torcedor, não há margem para vacilo: é preciso somar pontos agora.

Agenda do Fortaleza na Série A

13/9 (sábado) - Fortaleza x Vitória - 16 horas

20/9 (sábado) - Palmeiras x Fortaleza - 21 horas

27/9 (sábado) - Fortaleza x Sport - 16 horas

2/10 (quinta-feira) - Fortaleza x São Paulo - 19h30min

5/10 (domingo) - Juventude x Fortaleza - 18h30min

25/10 (sábado, a confirmar) - Fortaleza x Vasco da Gama