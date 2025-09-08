Morre Osvaldo Azim, ex-presidente do Fortaleza e comentarista esportivo

Foto: FÁBIO LIMA ￼OSVALDO Azim, durante entrevista ao "Trem Bala"

Ex-presidente do Fortaleza e comentarista esportivo, Osvaldo Azim morreu na manhã de ontem, aos 77 anos, em decorrência de um infarto. Ele esteve à frente do Tricolor do Pici em 1997.

Embora não tenha conquistado títulos como dirigente, foi responsável por formar a dupla histórica do Fortaleza, formada por Sandro Gaúcho e Frank. O primeiro, inclusive, permanece até hoje como maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Cearense, com 39 gols.

Na crônica esportiva cearense, o “Bola de Ouro” trabalhou em diversas rádios do Estado, entre elas Iracema, Dragão do Mar, Assunção, Metropolitana e Rádio Clube.

Azim também integrou, por um período, a bancada do programa "Trem Bala", onde recebeu de Alan Neto o apelido de “O Implacável”. Já em 2024, quando não fazia mais parte da equipe, concedeu entrevista à Cadeira Elétrica e, na ocasião, criticou a criação da SAF do Fortaleza.

O Leão do Pici fez uma nota de pesar em homenagem ao ex-presidente. "O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Osvaldo Azim, presidente do Tricolor de Aço em 1997. Manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor".

"Também radialista e comentarista esportivo, Azim foi conselheiro do clube e responsável por contratar o maior artilheiro da história do Campeonato Cearense, Sandro Gaúcho, com 39 gols. Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor".