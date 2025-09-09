Brasil se despede das Eliminatórias com visita à altitude na Bolívia

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Seleção Brasileira finaliza preparação para enfrentar a Bolívia pelas Eliminatórias

Após vencer o Chile com um seguro 3 a 0 no Maracanã, a seleção brasileira enfrenta agora seu último desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira, 9, às 20h30min (horário de Fortaleza), a Canarinho visita a Bolívia na altitude do Estádio Municipal de El Alto, na região metropolitana de La Paz. O Brasil já está garantido na Copa do Mundo de 2026, enquanto os donos da casa precisam vencer e secar a Venezuela, que recebe a Colômbia no mesmo dia e hora, para conquistar vaga na repescagem do Mundial.

Se o duelo contra o Chile marcou a primeira vez do técnico Carlo Ancelotti no Maracanã, a partida contra a La Verde marca a estreia do técnico italiano comandando a seleção na altitude. O estádio que será palco da partida fica a 4.090 metros acima do nível do mar, sendo o segundo campo mais alto do mundo. O ar rarefeito, aliás, tem sido trunfo da Bolívia nessas Eliminatórias; em seis jogos disputados em casa a equipe não sofreu nenhuma derrota, anotando quatro vitórias e dois empates.

Para minimizar os efeitos da baixa pressão atmosférica, a comissão técnica do Brasil adotou uma série de medidas. Além de intensificar os treinos para aumentar o rendimento dos jogadores, houve cuidado também com a logística.

Após finalizar os treinos na Granja Comary, a delegação brasileira viajou rumo à Bolívia na segunda-feira, 8, e ficou hospedada em Santa Cruz de La Sierra, cidade boliviana sem altitude. Apenas horas antes do início do jogo é que o grupo seguirá para El Alto. Em campo, Ancelotti deixou claro que adotará mudanças em relação ao último jogo a fim de melhorar o rendimento da equipe.

“A ideia que tenho é mudar um pouco sim, não só os jogadores. Estamos treinando e avaliando o cansaço deles (atletas). Isso pode mudar a nossa estratégia. Estou buscando informações para os jogadores. Porém, isso não é nada novo para a seleção. Quero buscar novas opções para o elenco, ter um time com mais vigor em campo”, disse Carleto.

Para o duelo diante da Bolívia, Casemiro será desfalque ao cumprir suspensão automática após o cartão amarelo sofrido contra o Chile. Assim, em seu lugar, o treinador deverá optar por Andrey Santos. Além disso, conforme mostrado nos últimos treinos, peças que foram reservas contra o Chile treinaram entre titulares, como Fabrício Bruno, Paquetá e Alexsandro. No setor ofensivo, Richarlison foi testado na função de João Pedro, assim como Samuel Lino e Luiz Henrique também estiveram entre os 11. Novamente, o compromisso será utilizado como laboratório de testes para mudanças de Ancelotti.

Enquanto o Brasil é vice-líder, a Bolívia é a oitava colocada na tabela, com 17 pontos, um a menos que a Venezuela. A seleção comandada por Óscar Villegas irá com força máxima contra o Brasil a fim de se classificar para repescagem, sonhando com a chance de quebrar o jejum de 32 anos sem disputar o Mundial.

A equipe comandada por Vilegas conta com jogadores experientes e jovens. Nomes como o goleiro Carlos Lampe, do Bolívar, trazem liderança ao time, enquanto jovens como Gabriel Villamil, da LDU, e Miguel Terceros, do América-MG, trazem novo ânimo à seleção boliviana. Para o técnico Villegas, o clima é de otimismo entre a delegação: “O ânimo do time está muito alto e vamos buscar a classificação ganhando do Brasil”, disse o treinador boliviano.

Ficha técnica: Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias

Bolívia

4-4-2: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Téc: Óscar Villegas

Brasil

4-3-3: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino. Téc.: Carlo Ancelotti

Data: 9/9/2025

Horário: 20h30min (Horário de Fortaleza)

Local: Estádio Municipal El Alto, El Alto, Bolívia

Transmissão: TV Globo, SporTV e GETV (YouTube)