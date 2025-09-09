Ceará pode terminar Série A com recorde de média de público

Foto: Lucas Emanuel/FCF Torcida do Ceará no jogo contra o Mirassol

Reconhecida nacionalmente pela paixão e pela força nas arquibancadas, a torcida do Ceará vem registrando marcas relevantes na Série A de 2025. A média de público do clube no Campeonato Brasileiro é, atualmente, de 33.324 torcedores por jogo, número que coloca o Alvinegro muito perto de encerrar o ano com o maior índice de sua história recente. O levantamento é do site Sr. Goool.

Desde o retorno à elite em 2018, a presença dos alvinegros nas arquibancadas tem feito diferença para o time. Naquele ano, a média foi de 28.079 torcedores. Em 2019, mesmo sem grandes resultados, a média foi de 26.010. Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, os jogos aconteceram com portões fechados, mas em 2021, ainda com restrições, o torcedor retornou e marcou média de 18.750 pessoas.

A resposta mais forte veio a partir de 2022. Mesmo no ano do rebaixamento, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou média de 30.471 torcedores, que até tentaram apoiar o time na reta final, mas não tiveram a resposta esperada dentro das quatro linhas.

Já na Série B de 2023, a média caiu para 18.057. Em 2024, já embalado pela campanha do acesso, a média subiu para 28.149.

Na campanha passada, o duelo mais marcante foi contra o América-MG, disputado no dia 18 de novembro de 2024 e que culminou em vitória cearense por 1 a 0. Na oportunidade, o Castelão recebeu 63.908 pessoas, maior público da história da fase arena do estádio e um dos maiores já vistos no futebol nordestino nos últimos anos. A festa da torcida diante do Coelho, inclusive, rodou o Brasil inteiro e deixou jogadores adversários impressionados.

"Vou ser bem sincero, quando se entra em um estádio cheio assim, chega a arrepiar. É um sonho de criança jogar em um estádio cheio, e aqui eu pude vivenciar um momento assim. É uma torcida maravilhosa, que apoia o time o tempo inteiro. É o 12º jogador", disse Rodriguinho, novo reforço do time e que atuou pelo América-MG no duelo do ano passado.

Agora, em 2025, a tendência é de recorde. A média atual de 33.324 torcedores já supera todas as marcas recentes. O momento de reconstrução do clube, por sinal, também ajuda a explicar o crescimento, assim como a confiança da torcida em um elenco que vem correspondendo dentro de campo.

Atualmente, a equipe é 11ª colocada na tabela de classificação, com 26 pontos somados em 21 jogos disputados. A distância para o Vitória-BA, primeiro time da zona de rebaixamento, é de quatro pontos, enquanto que para o Mirassol-SP, sexto lugar, é de nove.

"Desde a temporada passada essa equipe já vem mostrando ser confiável. A prova disso é o torcedor que vem sempre em grande número. Desde a Série B, estádio lotado, torcedor apoiando", comentou o técnico Léo Condé em entrevista coletiva ainda em maio.

Além da paixão nas arquibancadas, os números trazem impacto direto às finanças. A força de público garante bilheteria consistente e fortalece outras receitas ligadas à presença no estádio. Isso porque quanto mais o torcedor comparece, maior a capacidade do clube de planejar investimentos e manter competitividade. Ao mesmo tempo, dentro de campo, o Castelão lotado intimida adversários e serve de combustível extra para o elenco, algo já reconhecido por jogadores e comissão técnica em entrevistas recentes.

Médias de público do Ceará nos últimos anos: