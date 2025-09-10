Em busca de título inédito, Ceará recebe o Bahia pela ida da final do Nordestão Sub-20

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará busca título inédito da Copa do Nordeste Sub-20 em final contra o Bahia

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Nordeste sub-20 acontece nesta quarta-feira, 10. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará recebe o Bahia pelo jogo de ida da grande final. A bola rola às 19 horas (de Brasília).

O Alvinegro, que busca o título inédito, garantiu vaga na final ao superar o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 4, após empate no tempo normal pela semifinal. Do outro lado, o Bahia avançou ao bater o rival Vitória-BA.

Na campanha até a final, o Vovô venceu CRB-AL e QFC-RN na fase de grupos e o Sport-PE nas quartas de final. Além disso, empatou duas vezes, contra Falcon-SE e Fortaleza. No certame regional, o time comandado por Alison Henry marcou seis gols e sofreu apenas dois.

"É um clássico do Nordeste. Sabemos da força do nosso adversário. O Bahia é uma equipe muito bem preparada e vem de um ano com muitos jogos. Conseguimos fazer uma boa análise deles. Sabemos da nossa força também. Será um duelo bem difícil, iremos competir muito e, com certeza, trazer muito desconforto ao Bahia para que a gente possa fazer o resultado na nossa casa e levar uma vantagem para o jogo da volta", projetou o técnico alvinegro.

O Bahia, por sua vez, chega embalado após a conquista do Estadual sub-20. Sob o comando de Leonardo Galbes, o Tricolor da Boa Terra liderou o Grupo C, superando Sport Club-PB e Iape-MA e empatando com o Retrô-PE. No mata-mata, deixou para trás Piauí e o rival Vitória.

O time baiano busca seu segundo título no torneio, já que foi campeão em 2001. Para Galbes, a decisão contra o Alvinegro de Porangabuçu tem valor formativo e competitivo.

“É um prazer imenso estar nessa final contra uma equipe muito bem treinada e tradicional. Desde o começo do ano, a gente vem tentando traçar um caminho consistente, que se aproxime cada vez mais da nossa maneira de jogar, que desenvolva os nossos jogadores, porém, isso nunca foi desvinculado de vencer. A final para nós é motivo de muita alegria, de satisfação e de entendimento também da oportunidade que nós temos", destacou.

Ciente da importância do duelo e almejando apoio das arquibancadas, o Ceará informou que o confronto decisivo acontecerá com portões abertos e os sócios-torcedores que desejarem ir ao estádio devem fazer check-in no Ceará SC App, aplicativo oficial do time.

Ao todo, foram disponibilizados os setores Social, Azul e Laranja do Estádio Presidente Vargas. Os check-ins para o embate entre alvinegros e tricolores seguem ordem de prioridade. Para o público geral, a entrada acontecerá mediante a entrega de 1 kg de alimento, exceto para crianças menores de 12 anos.