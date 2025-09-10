Em "casa", Laura Pigossi e Bia Haddad Maia estreiam com vitória

Principal favorita do WTA 250 de São Paulo, a paulista Beatriz Haddad Maia estreou com vitória tranquila sobre a italiana Miriana Tona, na noite de ontem. A número 27 do mundo fez 2 sets a 0, um duplo 6-1, em apenas 1h16min, na quadra central Maria Esther Bueno.

Com o resultado, ela vai enfrentar a também brasileira Laura Pigossi por vaga nas quartas de final. A 105 do mundo virou jogo dramático diante de norte-americana Elizabeth Mandlik. Depois de levar 6 a 2 no primeiro set, a brasileira fez a alegria da torcida verde e amarela com virada de 6/3 e 6/4 após 2h33min de jogo.

Quem também estava radiante no Parque Villa-Lobos era a paulista Ana Candiotto, convidada do SP Open, que fez uma grande estreia e celebrou sua primeira vitória da carreira em um WTA 250. O triunfo da jovem de 21 anos veio em três sets, diante da ucraniana Valeriya Strakhova, com direito a pneu no terceiro set A brasileira avançou com 6/3, 5/7 e 6/0.

Nas oitavas de final, ela vai enfrentar a húngara Panna Udvardy, oitava cabeça-de-chave do torneio e atual 118 do mundo.

A outra brasileira viva na chave de simples é a jovem Nauhany Vitória Leme, a Naná, de 15 anos. Ela volta à quadra nesta quarta-feira, 10, não antes das 17h30min, contra a argentina Solana Sierra, 82ª da WTA e segunda favorita do torneio.

Quem não conseguiu avançar foi Luiza Fullana, de 24 anos. A 578 do mundo foi derrotada também ontem pela mexicana Renata Zarazua, de 27. A 79 da WTA fez 2 sets a 0 com facilidade, com parciais 6-2 e 6-1, em apenas 1h15min.

Disputado no Parque Villa-Lobos, o SP Open representa a retomada do circuito WTA em São Paulo, algo que não ocorria desde 2000. Jogado em quadra dura, o torneio está garantido no calendário do tênis feminino até pelo menos 2027. O último campeonato feminino deste porte no Brasil foi o Rio Open, que contava com disputas entre mulheres entre 2014 e 2016. (Com Agência Estado)