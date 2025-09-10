Fã do Ronaldinho Gaúcho, Guzmán elogia Palermo e quer "fazer história" no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/ Fortalez EC Yeison Guzmán foi apresentado oficialmente ontem

O camisa 10 do Fortaleza para o restante da temporada foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza no Pici nesta terça-feira, 9. Apesar das poucas palavras e respostas breves, o meio-campista Yeison Guzmán foi direto em demonstrar que espera ser uma das peças vitais para o Leão até o final do ano, período que o clube terá para escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão.

Fã declarado de Ronaldinho Gaúcho — que disse ser sua maior inspiração no futebol —, o colombiano comentou sobre sua chegada ao Tricolor, acentuou a importância de ter uma figura histórica como Martín Palermo no comando da equipe e elogiou o atual nível do futebol brasileiro, mesmo sabendo que isso pode vir a ser um percalço para o Leão, hoje vice-lanterna com 15 pontos após 21 jogos.

Questionado sobre o novo técnico do Tricolor, Guzmán não poupou elogios. O camisa 10 ressaltou que "El Titán" chega ao clube para “mudar a mentalidade do grupo”, além de citar sua relevância no meio do futebol — apesar da breve carreira como técnico —, definindo-o como uma pessoa com “muita experiência e prestígio”.

“O significado é claro: é mudar a mentalidade do grupo. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil e, agora, com a chegada do professor (Palermo), esperamos reverter essa situação e sair dela. É uma pessoa com muita experiência e prestígio. Esperamos que ele nos ajude”, disse.

Determinado a ajudar o Fortaleza a escapar do rebaixamento, Guzmán contou que chega ao Pici querendo oferecer todo o seu potencial para a equipe. Com tudo que pode entregar com a camisa tricolor, o meio-campista disse, ainda, que quer “fazer história” com o Leão e marcar seu nome de forma positiva na história do futebol cearense.

“O que me inspira para jogar é poder atuar e oferecer todas as minhas características e o meu potencial para a equipe. Quero fazer história com essa camisa e ser um grande nome aqui. É o que quero. Quero entregar todo o meu potencial para ajudar a equipe”, enfatizou.

Além das questões pessoais e do projeto oferecido pelo Fortaleza, a possibilidade de atuar no futebol brasileiro também foi um atrativo relevante em sua decisão de deixar o Torpedo Moscou, da Rússia. Segundo o meio-campista, o alto nível do Campeonato Brasileiro é uma vitrine interessante, já que se trata de um dos campeonatos mais disputados do mundo, tanto por título, quanto contra descenso.

“A referência do futebol brasileiro é a de ser uma competição muito difícil, com ótimos jogadores. É um dos motivos que me fizeram vir para cá, estar em uma liga importante. Foi um salto vir para cá e agora quero entregar todo o meu potencial em benefício da equipe”, explicou o meio-campista.