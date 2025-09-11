Ceará e Fortaleza se enfrentam valendo invencibilidade no Cearense de futsal

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira, 12, pelo Campeonato Cearense de Futsal

Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense de Futsal na próxima sexta-feira, 12, no ginásio Paulo Sarasate, na Capital, às 19 horas. O duelo vale a manutenção da invencibilidade de ambas as equipes, além de poder garantir ao Tricolor do Pici a primeira colocação antecipada.



Isso acontece porque o Leão lidera a primeira fase com 18 pontos, enquanto o Vovô é o segundo colocado com 13. A equipe tricolor já realizou seis jogos e, após o clássico, fará seu último duelo pelo classificatório, enquanto o Vovô entrou em quadra cinco vezes e terá outros dois duelos após o Clássico-Rei.

Com isso, caso o Ceará perca a partida, o Fortaleza somaria 21 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Alvinegro.

O Leão tem uma campanha impecável, com 100% de aproveitamento, e vem de uma vitória apertada sobre o Crateús, jogo no qual o Tricolor poupou alguns jogadores. Ao todo, o Fortaleza marcou 27 gols, melhor marca junto ao Ceará, e sofreu apenas 7, sendo a melhor defesa.

No ano, o artilheiro tricolor é o pivô Gugu Flores. Chegando à equipe nesta temporada, o camisa 10 já balançou as redes 18 vezes. Após o clássico, o Leão "troca o chip" para enfrentar o Sorriso-MT, fora de casa, às 20 horas do dia 25 de setembro, em duelo válido pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza encerra a primeira fase do Campeonato Cearense no dia 27 de setembro, às 19h45min, contra o Ipu Futsal, atual terceiro colocado.

O Ceará também quer manter sua invencibilidade, tendo empatado somente um jogo e vencido os outros quatro que disputou. A partida anterior da equipe alvinegra no Estadual foi uma goleada por 10 a 0 sobre o José Romão, atual lanterna da competição.

Além do melhor ataque, a equipe figura com a segunda melhor defesa, oito gols sofridos. Entre os destaques individuais está o pivô Douglas Pecém, que marcou 21 gols em 2025.

Após o duelo contra o Fortaleza, o Vovô enfrenta o Ipu Futsal no dia 20 de setembro às 19h45min e encerra a primeira fase do Campeonato Cearense contra o Russas Futsal, previsto para o dia 27 do mesmo mês — o duelo pode ainda ser remarcado devido ao Campeonato Brasileiro da categoria.

No dia seguinte, 28, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama-RJ, em Teresópolis (RJ), às 11 horas, em duelo válido pelas oitavas de final do certame nacional.

O jogo desta sexta-feira, 2, terá a presença de ambas as torcidas, com cada equipe tendo direito a mil ingressos. As vendas das entradas tiveram início na manhã dessa terça-feira, 9, e tem os valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada, podendo ser adquiridos nos sites Leão Tickets (Fortaleza) e Vozão Tickets (Ceará).

