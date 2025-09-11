Cearense de Beach Tennis terá mais de 500 atletas e vale vaga na Copa das Federações

Foto: Divulgação/Makai Campeonato Cearense de Beach Tennis terá duração de quatro dias.

A orla da Beira Mar de Fortaleza recebe a partir desta quinta-feira, 11, a etapa final do Campeonato Cearense de Beach Tennis. A competição, intitulada Makai Beach Tennis Experience, segue até domingo, 14, e deve reunir mais de 500 atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos.

O torneio vale pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e também serve como seletiva para a Copa das Federações de Beach Tennis, marcada para novembro, também na capital cearense.

Cada uma das 11 categorias disputadas no Estadual classificará quatro atletas homens e quatro mulheres para o torneio nacional. Apesar de todas as disputas acontecerem em duplas, a pontuação será contabilizada individualmente.

As partidas acontecerão em 14 quadras montadas ao longo da Beira Mar, incluindo uma arena central. Além dos jogos, o evento também oferecerá clínicas gratuitas para quem deseja ter o primeiro contato com o esporte ou desenvolver técnicas específicas.

Para Thais Cortez, diretora da Federação de Tênis e Beach Tênis do Ceará (FCTBT), o evento representa uma espécie de preparação para a Copa das Federações. Ela destaca o crescimento do esporte no Estado e a complexidade de organizar um torneio deste porte.

“O beach tennis é um esporte que cresceu muito nos últimos anos, e gerenciar essa procura é sempre um desafio, mas nossa equipe de produção está trabalhando arduamente para dar aos atletas a melhor experiência possível”, afirma.

A expectativa da FCTBT é que o evento fortaleça ainda mais a visibilidade do beach tennis no Estado, uma vez que a modalidade vem registrando crescimento constante nos últimos anos, tanto em número de praticantes, quanto na realização de competições oficiais.

Confira a programação: