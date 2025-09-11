Presidente do Ceará traça metas até o fim do mandato: títulos e permanência na Série A

Foto: Samuel Setubal Presidente do Ceará, João Paulo Silva, em entrevista ao Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN

Estrutura. É este o termo-chave que o presidente do Ceará, João Paulo Silva, quer como legado como dirigente do clube. O cartola concedeu entrevista ontem ao programa "Esportes do Povo", da rádio O POVO CBN, na qual fez uma avaliação da gestão e projetou o futuro.

A gestão do dirigente se encerrará em 2027 e até lá, o João Paulo tem algumas metas que gostaria de cumprir. Entre elas, aumentar o quadro de títulos do clube e deixar a cadeira de presidente com o time estabilizado na Série A.

"Gostaria de sair do clube em 2027, deixar a equipe na Série A e deixar o departamento de futebol ainda mais estruturado. Uma estrutura do clube bem melhor do que é e que o próximo presidente possa dar continuidade a esse trabalho. Eu quero conquistar mais títulos, sejam eles (Campeonato) Cearense, Copa do Nordeste ou algo maior, mas, acho que todo o trabalho tem que ser pé no chão, saber o caminho que estamos trilhando", disse.

O gestor também avaliou os processos que conduziu desde que assumiu o clube em 2023, e avaliou os impactos do rebaixamento de 2022 no desenvolvimento da equipe. À época do rebaixamento, ele era diretor financeiro do Ceará

"O time, quando caiu, sofreu uma pancada muito grande, porque vinhamos em um crescimento, com o clube na Série A durante cinco anos, e é muito difícil dar sequência a isso, porque as receitas dos clubes estão crescendo e as despesas também, não sabemos onde isso vai parar. Os clubes se preocupam demais em aumentar a receita, mas não se preocupam em diminuir os gastos", afirma.

"Hoje existem clubes que tem a receita acima de R$ 1 bilhão, competir com esses clubes é praticamente impossível. Temos que continuar fazendo esse trabalho, esse é o meu desejo. Ficaria feliz, até honrado, se eu conseguisse sair desse clube em 2027, deixando ele na Série A", conclui.

Uma das grandes críticas da torcida do Ceará foi a demora da equipe para trazer reforços. Diretores do clube afirmaram que 12 atletas recusaram a equipe, mas cinco novos jogadores chegaram durante a janela do meio do ano.

Na entrevista, João Paulo Silva defendeu os processos do clube no mercado e explicou o perfil de contratações para a temporada.

"Temos um departamento de mercado que vem mapeando vários jogadores. Atletas de Série A e B, que estão fora do Brasil, estrangeiros. Fomos buscar algumas opções e o grande problema não foi a questão financeira, mas encontrar um nome interessante, não trazer um jogador por trazer. Isso tem um prazo de validade, acaba gerando um passivo para o clube e é ruim", disse.

"Os nomes foram bem selecionados, trouxemos cinco jogadores que estão prontos para ajudar. O campeonato é muito longo, ainda tem 17 rodadas, vai até o final do ano, e a gente vai contar com todos os atletas", completou.

Questionado sobre o bom início de Brasileirão, o dirigente defendeu que o Ceará montou um bom elenco, pontuando que todas as metas do primeiro semestre foram cumpridas.

"Esse ano foi mais desafiador, porque estamos voltando para a Série A. Ainda tinham algumas questões financeiras do passado que ainda comprometem muito o nosso planejamento de fazer um investimento maior no time, mas acho que a montagem foi muito bem feita. Se fizermos um corte do início do ano até hoje, conseguimos alcançar todos os objetivos planejados, que era o Campeonato Cearense, ser semifinalista da Copa do Nordeste", afirma.

"Na Copa do Brasil fomos até a terceira fase e infelizmente pegamos um dos times mais competitivos do Brasil, que é o Palmeiras, e o que eu sempre falei: o mais importante do Campeonato Brasileiro é começar bem. Se você não começa bem, vem aquela pressão de trocar treinador, contratar (...) Se alcançarmos a mesma pontuação que fizemos no primeiro turno, a gente não só garante a permanência como ganhamos uma vaga em uma competição internacional", complementa.

João Paulo revela ter recusado proposta por Lourenço e fala sobre renovações

Na entrevista ao "Esportes do Povo", João Paulo Silva, presidente do Ceará, detalhou a situação de peças importantes do elenco. O dirigente revelou ter recusado a proposta de um clube brasileiro para comprar o meia Lourenço, por considerá-lo essencial ao time.

“Não aceitei porque ele é muito importante pra gente, então fiz uma proposta de renovação até o fim de 2026 e está com o agente dele, que ainda não nos retornou”, afirmou.

Lourenço, que defende o Ceará desde 2024, tem contrato até o fim desta temporada. Na atual campanha, o camisa 97 soma 39 jogos, dois gols e três assistências, além de ser peça regular no esquema de Léo Condé.

Além de Lourenço, o mandatário alvinegro falou sobre a situação de outros atletas com contrato até o fim do ano, como Aylon, Lucas Mugni e Luiz Otávio. Segundo João Paulo, o agente do meia argentino também já recebeu uma proposta de renovação e o clube aguarda resposta. Em relação a Aylon e Luiz Otávio, o dirigente afirmou que ainda não houve conversas.

Entre os reforços que chegaram nesta temporada, Dieguinho e Willian Machado estão entre os nomes que o Ceará pretende estender o vínculo. “São muito importantes na nossa trajetória deste ano, ambos têm contrato até 2026, mas pretendemos sentar e conversar para uma renovação de pelo menos mais um ano. São jogadores interessantes que estão nos ajudando demais”, disse João Paulo sobre a dupla.

Atualmente no 11º lugar na tabela da Série A, com 26 pontos somados, o Ceará tem como principal objetivo garantir a permanência na elite. Caso alcance a meta, João Paulo afirma que o clube pretende adquirir em definitivo alguns jogadores emprestados.

“Em relação ao planejamento da compra de ativos, caso o Ceará permaneça na Série A, vamos realizar a compra de alguns atletas que estão emprestados ao clube, como o Fabiano, Galeano e Matheus Bahia”, declarou.